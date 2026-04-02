Za kulisami serialu "Harry Potter". Zwiastun specjalnego programu HBO

W zeszłym tygodniu niemałe poruszenie w sieci wywołał pierwszy zwiastun serialu "Harry Potter" produkcji HBO. Do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już za kilka dni ukaże się dokument opowiadający o realizacji tego projektu.

W sieci pojawił się zwiastun specjalnego programu pt. "Finding Harry: The Craft Behind the Magic Special" (u nas "Harry Potter: Kulisy magii"), w którym zobaczymy, jak pracują twórcy serialu. W trailerze wypowiada się m.in. John Lithgow, który w ekranizacji wciela się w rolę Albusa Dumbledore'a. Zapowiedź zobaczycie poniżej. Program zadebiutuje już 5 kwietnia.


Serial, którego premiera planowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie, powstaje w Wielkiej Brytanii. W obsadzie znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Alastair Stout jako Ron Weasley, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, a także wspomniany John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu i Nick Frost

Za scenariusz i produkcję odpowiada Francesca Gardiner, natomiast część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod. Wśród producentów wykonawczych znajdują się także Rowling oraz David Heyman. Muzykę do serialu skomponuje Hans Zimmer.

