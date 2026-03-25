"Harry Potter": Harry, Hermiona, Ron, Snape i inni na nowych zdjęciach z planu

HBO Max zaprezentowało dziś pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego serialu o przygodach Harry'ego Pottera. Ale to nie koniec! Platforma udostępniła też serię fotosów, na których możecie zobaczyć odtwórców ról.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": Bohaterowie na pierwszych zdjęciach z planu
Na nowych zdjęciach z planu "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego
" możemy zobaczyć oczywiście odtwórców głównych ról, czyli Dominica McLaughlina
, Arabellę Stanton
i Alastaira Stouta
, którzy wcielają się w Harry'ego Pottera
, Hermionę Granger
i Rona Weasleya
. Na fotosach udostępnionych przez HBO Max zobaczymy też m.in. Nicka Frosta
jako Rubeusa Hagrida
, Johna Lithgowa
jako Albusa Dumbledore'a
, Janet McTeer
jako Minerwę McGonagall
oraz Paapę Essiedu
jako Severusa Snape'a
.
Dominic McLaughlin jako Harry Potter. Fot. HBO
Arabella Stanton jako Hermiona Granger. Fot. HBO
Alastair Stout jako Ron Weasley. Fot. HBO
Nick Frost jako Rubeus Hagrid. Fot. HBO
John Lithgow jako Albus Dumbledore. Fot. HBO
Janet McTeer jako Minerwa McGonagall. Fot. HBO
Paapa Essiedu jako Severus Snape. Fot. HBO
Daniel Rigby i Bel Powley jako Vernon i Petunia Dursleyowie. Fot. HBO Amos Kitson jako Dudley Dursley. Fot. HBO Lox Pratt jako Draco Malfoy. Fot. HBO
Alastair Stout, Dominic McLaughlin i Arabella Stanton jako Ron, Harry i Hermiona. Fot. HBO
HBO Max zapowiedziało, że "Harry Potter i Kamień Filozoficzny
" trafi na ekrany już w Boże Narodzenie. Kolejne sezony będą adaptacjami kolejnych części uwielbianego cyklu książek autorstwa J.K. Rowling
. Poniżej prezentujemy pierwszy zwiastun: