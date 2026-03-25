"Harry Potter": Harry, Hermiona, Ron, Snape i inni na nowych zdjęciach z planu

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny": Bohaterowie na pierwszych zdjęciach z planu

Dominic McLaughlin jako Harry Potter. Fot. HBO

Arabella Stanton jako Hermiona Granger. Fot. HBO

Alastair Stout jako Ron Weasley. Fot. HBO

Nick Frost jako Rubeus Hagrid. Fot. HBO

John Lithgow jako Albus Dumbledore. Fot. HBO

Janet McTeer jako Minerwa McGonagall. Fot. HBO

Paapa Essiedu jako Severus Snape. Fot. HBO

Daniel Rigby i Bel Powley jako Vernon i Petunia Dursleyowie. Fot. HBO

Amos Kitson jako Dudley Dursley. Fot. HBO

Lox Pratt jako Draco Malfoy. Fot. HBO

Alastair Stout, Dominic McLaughlin i Arabella Stanton jako Ron, Harry i Hermiona. Fot. HBO

