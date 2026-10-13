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"Hatchet": autor "Blue Valentine" zekranizuje klasyczną powieść o przetrwaniu

Variety / autor: /
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&quot;Hatchet&quot;: autor &quot;Blue Valentine&quot; zekranizuje klasyczną powieść o przetrwaniu
źródło: materialy promocyjne
Ważny news dla wszystkich skautów, harcerzy i tych, którzy lubią rozbić w lesie namiot "na dziko". Jak donosi ekskluzywnie portal Variety, Derek Cianfrance ("Blue Valentine") zaadaptuje klasyczną powieść survivalową pod tytułem "Hatchet". Książka dla młodzieży opowiadająca o przetrwaniu w dziczy niezmiennie cieszy się ogromną popularnością w Ameryce i teraz, za sprawą starań Netfliksa, zostanie ponownie przeniesiona na język filmu.

"Hatchet" – co wiemy o filmie?



Napisana w 1987 roku książka "Hatchet" ma dziś status kultowej pozycji survivalowej dla amerykańskiej młodzieży. Powieść napisana przez Gary'ego Paulsena opowiada historię 13-letniego Briana, który w wyniku katastrofy lotniczej ląduje w kanadyjskiej dziczy. Jedynym wsparciem w tej trudnej sytuacji jest dla niego siekiera, którą otrzymał od matki – z jej pomocą będzie próbował przetrwać w niesprzyjających warunkach. "Hatchet" jest pierwszą częścią cyklu, na który składa się pięć książek. Ostatnia z nich ukazała się w 2003 roku.
Plakat filmu "Zagubiony w leśnej głuszy"


Jak przekonują dziennikarze Variety, Cianfrance zajmie się nie tylko reżyserią, ale przeniesie także tekst książki Gary'ego Paulsena na język scenariusza filmowego. Wybór reżysera nie był jednak przypadkowy – po śmierci Paulsena jego rodzina długo wstrzymywała się z ponownym udostępnieniem praw do ekranizacji cyklu. Książka została już bowiem raz zekranizowana w 1990 roku. Zamieniła się wówczas w kameralny film telewizyjny pod tytułem "Zagubiony w leśnej głuszy". Wtedy sam Paulsen rozporządzał prawami do swojego własnego dorobku i brał czynny udział w pracach nad scenariuszem.

Być może właśnie ze względu na ten fakt po śmierci Paulsena członkowie jego rodziny długo wstrzymywali się z decyzją o przekazaniu praw do adaptacji cyklu komuś obcemu. Gdy bliscy pisarza w końcu zmienili zdanie, zastrzegli sobie prawo uczestnictwa w wyborze odpowiedniego twórcy do zaadaptowania dziedzictwa Paulsena. W ten sposób wybór padł właśnie na Cianfrance'a

Producentem filmu został z kolei Andrew Mittman, który odpowiadał w przeszłości za sukces serialu "Wednesday". W tej chwili nie wiadomo, kto wystąpi w nadchodzącym projekcie, a także kiedy trafi on na platformę Netflix.

"Urodzony rabuś" – zwiastun ostatniego filmu Cianfrance'a


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