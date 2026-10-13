"Hatchet": autor "Blue Valentine" zekranizuje klasyczną powieść o przetrwaniu

Ważny news dla wszystkich skautów, harcerzy i tych, którzy lubią rozbić w lesie namiot "na dziko". Jak donosi ekskluzywnie portal Variety, Derek Cianfrance ("Blue Valentine") zaadaptuje klasyczną powieść survivalową pod tytułem "Hatchet". Książka dla młodzieży opowiadająca o przetrwaniu w dziczy niezmiennie cieszy się ogromną popularnością w Ameryce i teraz, za sprawą starań Netfliksa, zostanie ponownie przeniesiona na język filmu.
"Hatchet" – co wiemy o filmie?
Napisana w 1987 roku książka "Hatchet"
ma dziś status kultowej pozycji survivalowej dla amerykańskiej młodzieży. Powieść napisana przez Gary'ego Paulsena
opowiada historię 13-letniego Briana, który w wyniku katastrofy lotniczej ląduje w kanadyjskiej dziczy. Jedynym wsparciem w tej trudnej sytuacji jest dla niego siekiera, którą otrzymał od matki – z jej pomocą będzie próbował przetrwać w niesprzyjających warunkach. "Hatchet"
jest pierwszą częścią cyklu, na który składa się pięć książek. Ostatnia z nich ukazała się w 2003 roku.
Plakat filmu "Zagubiony w leśnej głuszy"
Jak przekonują dziennikarze Variety, Cianfrance
zajmie się nie tylko reżyserią, ale przeniesie także tekst książki Gary'ego Paulsena
na język scenariusza filmowego. Wybór reżysera nie był jednak przypadkowy – po śmierci Paulsena
jego rodzina długo wstrzymywała się z ponownym udostępnieniem praw do ekranizacji cyklu. Książka została już bowiem raz zekranizowana w 1990 roku. Zamieniła się wówczas w kameralny film telewizyjny pod tytułem "Zagubiony w leśnej głuszy"
. Wtedy sam Paulsen
rozporządzał prawami do swojego własnego dorobku i brał czynny udział w pracach nad scenariuszem.
Być może właśnie ze względu na ten fakt po śmierci Paulsena
członkowie jego rodziny długo wstrzymywali się z decyzją o przekazaniu praw do adaptacji cyklu komuś obcemu. Gdy bliscy pisarza w końcu zmienili zdanie, zastrzegli sobie prawo uczestnictwa w wyborze odpowiedniego twórcy do zaadaptowania dziedzictwa Paulsena
. W ten sposób wybór padł właśnie na Cianfrance'a
.
Producentem filmu został z kolei Andrew Mittman
, który odpowiadał w przeszłości za sukces serialu "Wednesday
". W tej chwili nie wiadomo, kto wystąpi w nadchodzącym projekcie, a także kiedy trafi on na platformę Netflix.
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