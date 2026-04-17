"Heart of the Beast": Brad Pitt i piesek w survivalowym filmie twórcy "Furii"

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Materiał nadesłany
Ostatni dzień CinemaConu przynosi nowe wiadomości na temat filmu "Heart of the Beast" – nadchodzącej produkcji survivalowej z Bradem Pittem w roli głównej. Pokazany podczas imprezy zwiastun rekonstruuje drogę byłego komandosa sił specjalnych (Brad Pitt) oraz jego wiernego psa, którzy po katastrofie samolotu muszą przetrwać wspólnie w dzikich krajobrazach Alaski. Według plotek, film trafi do kin jeszcze jesienią tego roku.

"Heart of the Beast": o filmie



"Heart of the Beast" to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski. Pokazany wczoraj zwiastun ujawnia, że główną osią emocjonalną filmu będzie zażyła relacja mężczyzny z jego oddanym czworonogiem. Produkcja ma owocować wieloma momentami wzajemnego poświęcenia. To nasza ostatnia misja – mówi Pitt z ekranu – Nie pozwolę ci tutaj zginąć.

GettyImages-2221709821.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Poza psem oraz Bradem Pittem w obsadzie znaleźli się także J.K. Simmons ("Whiplash") oraz Anna Lambe (serial "Detektyw"). 

Reżyserem produkcji jest David Ayer, twórca wysokooktanowego kina akcji w postaci "Bogów ulicy" czy niedawnego "Fachowca". Z Bradem Pittem pracował już przy okazji filmu wojennego "Furia". Autorem scenariusza jest Cameron Alexander. Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również reżyser filmu "La La Land" Damien Chazelle i Olivia Hamilton. Realizację "Heart of the Beast" sfinansuje wytwórnia Paramount.

"Furia" – zwiastun filmu


