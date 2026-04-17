"Heart of the Beast": Brad Pitt i piesek w survivalowym filmie twórcy "Furii"

Ostatni dzień CinemaConu przynosi nowe wiadomości na temat filmu "Heart of the Beast" – nadchodzącej produkcji survivalowej z Bradem Pittem w roli głównej. Pokazany podczas imprezy zwiastun rekonstruuje drogę byłego komandosa sił specjalnych (Brad Pitt) oraz jego wiernego psa, którzy po katastrofie samolotu muszą przetrwać wspólnie w dzikich krajobrazach Alaski. Według plotek, film trafi do kin jeszcze jesienią tego roku.
"Heart of the Beast": o filmie
"Heart of the Beast
" to historia byłego żołnierza sił specjalnych oraz jego emerytowanego psa bojowego. Bohaterowie walczą o przetrwanie po katastrofie lotniczej w głębokiej i bezlitosnej dziczy Alaski. Pokazany wczoraj zwiastun ujawnia, że główną osią emocjonalną filmu będzie zażyła relacja mężczyzny z jego oddanym czworonogiem. Produkcja ma owocować wieloma momentami wzajemnego poświęcenia. To nasza ostatnia misja
– mówi Pitt z ekranu – Nie pozwolę ci tutaj zginąć.
Getty Images © Gareth Cattermole
Poza psem oraz Bradem Pittem
w obsadzie znaleźli się także J.K. Simmons
("Whiplash
") oraz Anna Lambe
(serial "Detektyw
").
Reżyserem produkcji jest David Ayer
, twórca wysokooktanowego kina akcji w postaci "Bogów ulicy
" czy niedawnego "Fachowca
". Z Bradem Pittem
pracował już przy okazji filmu wojennego "Furia
". Autorem scenariusza jest Cameron Alexander
. Stanowiska producentów oprócz Pitta piastują również reżyser filmu "La La Land
" Damien Chazelle
i Olivia Hamilton
. Realizację "Heart of the Beast
" sfinansuje wytwórnia Paramount.
