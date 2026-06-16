Newsy "Heartstopper: Forever": Wzruszający zwiastun filmowej kontynuacji hitu Netfliksa
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"Heartstopper: Forever": Wzruszający zwiastun filmowej kontynuacji hitu Netfliksa

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https://www.filmweb.pl/news/%22Heartstopper%3A+Forever%22%3A+Netflix+pokaza%C5%82+zwiastun+filmowej+kontynuacji+serialu-167124
&quot;Heartstopper: Forever&quot;: Wzruszający zwiastun filmowej kontynuacji hitu Netfliksa
źródło: materialy promocyjne
Emisja serialu "Heartstopper" może i dobiegła końca, ale Nick i Charlie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Netflix zaprezentował właśnie zwiastun filmowej kontynuacji historii pary bohaterów.

Zobacz zwiastun filmu "Heartstopper Foever"


Filmowe post scriptum "Heartstoppera" – "Heartstopper: Forever" – trafi na Netflix 17 lipca. Do głównych ról powrócą Kit Connor i Joe Locke. Zobaczcie oficjalny zwiastun: 



Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

Fenomen "Heartstoppera"


Serial "Heartstopper" zadebiutował na Netfliksie w drugiej połowie kwietnia 2022 roku i szybko trafił na listę top 10 w 54 krajach. Wkrótce potem podjęto decyzję o kontynuacji i zamówiono dwa kolejne sezony. Informację tę, za pośrednictwem twitterowego konta brytyjskiej filii sreamingowego giganta, przekazała Alice Oseman, czyli autorka komiksowego pierwowzoru.


Popularność serialu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania komiksowym oryginałem. Jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1700%, a pierwszy tom trafił na amerykańskie listy bestsellerów. Odtwórcy głównych ról cieszą się również niezwykłą popularnością w mediach społecznościowych. Instagramowe profile Kita Connora i Joego Locke'a śledzi aktualnie odpowiednio 3,4 miliona i 2,5 miliona unikalnych użytkowników. Na miesiąc przed premierą serialu obaj mieli po ok. 100 tys. obserwatorów.

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