"Heartstopper: Forever": Wzruszający zwiastun filmowej kontynuacji hitu Netfliksa

Emisja serialu "Heartstopper" może i dobiegła końca, ale Nick i Charlie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Netflix zaprezentował właśnie zwiastun filmowej kontynuacji historii pary bohaterów.
Zobacz zwiastun filmu "Heartstopper Foever"
Filmowe post scriptum "Heartstoppera
" – "Heartstopper: Forever
" – trafi na Netflix 17 lipca. Do głównych ról powrócą Kit Connor i Joe Locke. Zobaczcie oficjalny zwiastun:
Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę. Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?
Fenomen "Heartstoppera"
Serial "Heartstopper
" zadebiutował na Netfliksie w drugiej połowie kwietnia 2022 roku i szybko trafił na listę top 10 w 54 krajach. Wkrótce potem podjęto decyzję o kontynuacji i zamówiono dwa kolejne sezony. Informację tę, za pośrednictwem twitterowego konta brytyjskiej filii sreamingowego giganta, przekazała Alice Oseman
, czyli autorka komiksowego pierwowzoru.
Popularność serialu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania komiksowym oryginałem. Jego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 1700%, a pierwszy tom trafił na amerykańskie listy bestsellerów. Odtwórcy głównych ról cieszą się również niezwykłą popularnością w mediach społecznościowych. Instagramowe profile Kita Connora
i Joego Locke'a
śledzi aktualnie odpowiednio 3,4 miliona i 2,5 miliona unikalnych użytkowników. Na miesiąc przed premierą serialu obaj mieli po ok. 100 tys. obserwatorów.