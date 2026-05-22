Jason Clarke zagra w kontynuacji "Gorączki"?
Jason Clarke zagra w kontynuacji "Gorączki"?

Deadline
Wraca temat "Heat 2" - kontynuacji kultowej "Gorączki" Michaela Manna. Deadline informuje, że w filmie może zagrać Jason Clarke. Na ten moment żaden kontrakt nie został jednak jeszcze podpisany. 

Na tym etapie nie ujawniono także, w jaką postać miałby się wcielić Clarke. Aktor pracował już z Mannem - wystąpił we "Wrogach publicznych". Według wcześniejszych doniesień z "Heat 2" łączone są inne duże nazwiska - Leonardo DiCaprio i Christian Bale.

Za produkcję "Heat 2" odpowiadają m.in. Jerry Bruckheimer oraz Scott Stuber i Nick Nesbitt. Michael Mann reżyseruje film na podstawie własnego scenariusza opartego na powieści, którą współtworzył z Meg Gardiner. Film do kin ma wprowadzić Amazon MGM. Nowa produkcja będzie rozwinięciem historii znanej z "Gorączki", jednego z najbardziej wpływowych thrillerów lat 90. Film z 1995 roku opowiadał o starciu zawodowego złodzieja (Robert De Niro) i bezkompromisowego detektywa (Al Pacino) i zarobił wówczas 187 mln dolarów na świecie.

"Heat 2" ma być jednocześnie prequelem i sequelem oryginału. Historia ma pokazać m.in. wcześniejsze losy bohaterów, ale też kontynuować wątki po wydarzeniach z pierwszego filmu, w tym losy postaci granej w oryginale przez Vala Kilmera.

Jason Clarke niedawno zakończył zdjęcia do thrillera "Ally Clark" dla Amazon MGM, a obecnie pracuje przy "Cichym miejscu 3". Aktor ma na koncie m.in. role w "Oppenheimerze" i "Ewolucji planety małp".

