Jason Clarke zagra w kontynuacji "Gorączki"?

Wraca temat "Heat 2" - kontynuacji kultowej "Gorączki" Michaela Manna. Deadline informuje, że w filmie może zagrać Jason Clarke. Na ten moment żaden kontrakt nie został jednak jeszcze podpisany.
Co wiemy o sequelu "Gorączki"?
Na tym etapie nie ujawniono także, w jaką postać miałby się wcielić Clarke
. Aktor pracował już z Mannem
- wystąpił we "Wrogach publicznych
". Według wcześniejszych doniesień z "Heat 2
" łączone są inne duże nazwiska - Leonardo DiCaprio
i Christian Bale
.
Za produkcję "Heat 2
" odpowiadają m.in. Jerry Bruckheimer
oraz Scott Stuber
i Nick Nesbitt. Michael Mann
reżyseruje film na podstawie własnego scenariusza opartego na powieści, którą współtworzył z Meg Gardiner
. Film do kin ma wprowadzić Amazon MGM. Nowa produkcja będzie rozwinięciem historii znanej z "Gorączki
", jednego z najbardziej wpływowych thrillerów lat 90. Film z 1995 roku opowiadał o starciu zawodowego złodzieja (Robert De Niro
) i bezkompromisowego detektywa (Al Pacino
) i zarobił wówczas 187 mln dolarów na świecie.
"Heat 2
" ma być jednocześnie prequelem i sequelem oryginału. Historia ma pokazać m.in. wcześniejsze losy bohaterów, ale też kontynuować wątki po wydarzeniach z pierwszego filmu, w tym losy postaci granej w oryginale przez Vala Kilmera
. Jason Clarke
niedawno zakończył zdjęcia do thrillera "Ally Clark" dla Amazon MGM, a obecnie pracuje przy "Cichym miejscu 3
". Aktor ma na koncie m.in. role w "Oppenheimerze
" i "Ewolucji planety małp
".
"Gorączka" - zwiastun