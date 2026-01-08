Najlepsze filmy i seriale LGBT, czyli nominacje do Nagród GLAAD

Środa była dniem nominacji. Kandydatów do swoich nagród ogłosiły gildie aktorów, reżyserów i scenografów. Poznaliśmy też nominacje do Nagród GLAAD.
37. Nagrody GLAAD. Kto walczy o statuetki? Nominacje w najważniejszych kategoriach Nagrody GLAAD
przyznawane są między innymi najlepszym filmom i serialom poruszającym tematykę mniejszości seksualnych. Do niedawna przyznawane były na dwóch, a nawet trzech galach. Jednak 37. edycja nagród będzie miała tylko jedną ceremonię. Odbędzie się ona 5 marca w Los Angeles.
Poniżej znajdziecie listę nominowanych filmów i seriali w najważniejszych kategoriach.
Zwiastun serialu "Heated Rivalry" FILM W SZEROKIEJ DYSTRYBUCJI
"Blue Moon
"
"Christy
"
"Frendo
"
"Downton Abbey. Wielki finał
"
"The History of Sound
"
"Koszmar minionego lata
"
"Kiss of the Spider Woman
"
"W dzikim galopie
"
"Rozdzieleni
"
"The Wedding Banquet
" FILM W LIMITOWANEJ DYSTRYBUCJI
"Owoce opuncji
"
"Fairyland
"
"Wakacje Griffina
"
"I Wish You All the Best
"
"A Nice Indian Boy
"
"W ukryciu
"
"Ponyboi
"
"Królowa moich snów
"
"Sorry, Baby
"
"Młode serca
" NOWY SERIAL
"Rekruci
"
"Chad Powers
"
"Clean Slate
"
"Cztery pory roku
"
"Heated Rivalry
"
"Klub polujących żon
"
"Kocham LA
"
"Long Story Short
"
"Rodzina z wyboru
"
"Nadrabiaj miną
"
"Jedyna
" SERIAL DRAMATYCZNY
"Brilliant Minds
"
"Łowczynie
"
"Doktor Who
"
"Pozłacany wiek
"
"The Last of Us
"
"Power Book III: Raising Kanan
"
"Sandman
"
"Rozdzielenie
"
"Stranger Things
"
"Yellowjackets
" SERIAL KOMEDIOWY
"Misja: Podstawówka
"
"Big Boys
"
"Duchy
"
"Hacks
"
"Hazbin Hotel
"
"Kasa
"
"Palm Royale
"
"Prawi Gemstonowie
"
"Przetrwają puszyści
"
"The Upshaws
"