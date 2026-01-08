Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepsze filmy i seriale LGBT, czyli nominacje do Nagród GLAAD
Najlepsze filmy i seriale LGBT, czyli nominacje do Nagród GLAAD

Najlepsze filmy i seriale LGBT, czyli nominacje do Nagród GLAAD
Środa była dniem nominacji. Kandydatów do swoich nagród ogłosiły gildie aktorów, reżyserów i scenografów. Poznaliśmy też nominacje do Nagród GLAAD.

37. Nagrody GLAAD. Kto walczy o statuetki? Nominacje w najważniejszych kategoriach



Nagrody GLAAD przyznawane są między innymi najlepszym filmom i serialom poruszającym tematykę mniejszości seksualnych. Do niedawna przyznawane były na dwóch, a nawet trzech galach. Jednak 37. edycja nagród będzie miała tylko jedną ceremonię. Odbędzie się ona 5 marca w Los Angeles.

Poniżej znajdziecie listę nominowanych filmów i seriali w najważniejszych kategoriach.

Zwiastun serialu "Heated Rivalry"




FILM W SZEROKIEJ DYSTRYBUCJI
"Blue Moon"
"Christy"
"Frendo"
"Downton Abbey. Wielki finał"
"The History of Sound"
"Koszmar minionego lata"
"Kiss of the Spider Woman"
"W dzikim galopie"
"Rozdzieleni"
"The Wedding Banquet"

FILM W LIMITOWANEJ DYSTRYBUCJI
"Owoce opuncji"
"Fairyland"
"Wakacje Griffina"
"I Wish You All the Best"
"A Nice Indian Boy"
"W ukryciu"
"Ponyboi"
"Królowa moich snów"
"Sorry, Baby"
"Młode serca"

NOWY SERIAL
"Rekruci"
"Chad Powers"
"Clean Slate"
"Cztery pory roku"
"Heated Rivalry"
"Klub polujących żon"
"Kocham LA"
"Long Story Short"
"Rodzina z wyboru"
"Nadrabiaj miną"
"Jedyna"

SERIAL DRAMATYCZNY
"Brilliant Minds"
"Łowczynie"
"Doktor Who"
"Pozłacany wiek"
"The Last of Us"
"Power Book III: Raising Kanan"
"Sandman"
"Rozdzielenie"
"Stranger Things"
"Yellowjackets"

SERIAL KOMEDIOWY
"Misja: Podstawówka"
"Big Boys"
"Duchy"
"Hacks"
"Hazbin Hotel"
"Kasa"
"Palm Royale"
"Prawi Gemstonowie"
"Przetrwają puszyści"
"The Upshaws"

