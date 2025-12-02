Quentin Tarantino ujawnia swoje filmowe TOP 10 XXI wieku. Zaskoczeni?

Wierni Kościoła Quentina Tarantino na pewno bacznie śledzili jego niedawny wywiad w The Bret Easton Ellis Podcast. Powód jest prosty: reżyser "Pulp Fiction" obiecał słuchaczom, że już niedługo podzieli się z nimi swoją listą 10 ulubionych filmów XXI wieku. Po kilku dniach od ujawnienia tytułów z miejsc 11-20, do internetu trafia "Złota 10" twórcy – najlepsze filmy powstałe w XXI wieku według Quentina Tarantino.
TOP 10 Quentina Tarantino – co na liście?
Przypomnijmy, że dokładnie tydzień temu w The Bret Easton Ellis Podcast pojawiła się pierwsza połowa rozmowy z Quentinem Tarantino
, w której reżyser zapowiedział ujawnienie 20 w jego ocenie najlepszych filmów XXI wieku. Jedyna zasada zestawienia – poza tą dotyczącą roku produkcji – zakładała, że na liście nie może pojawić się więcej niż jeden film danego reżysera. Ujawnione wówczas 10 pozycji z miejsc 11-20 prezentowało się następująco:
20. "West Side Story
" (2021)
19. "Śmiertelna gorączka
" (2002)
18. "Moneyball
" (2011)
17. "Czekolada
" (2008)
16. "Bękarty diabła
" (2005)
15. "Pasja
" (2004)
14. "Szkoła Rocka
" (2003)
13. "Jackass – świry w akcji
" (2002)
12. "Duże złe wilki
" (2013)
11. "Battle Royale
" (2000)
Równo tydzień od publikacji tamtego odcinka, do sieci trafiła druga część wywiadu z Tarantino
, w którym twórca ujawnia swoją "Złotą 10" XXI wieku. Nie inaczej niż w przypadku miejsc 11-20, tutaj również nie obyło się bez zaskoczeń i nieoczywistych wyborów.
Getty Images © Pascal Le Segretain
TOP 10 XXI WIEKU WEDŁUG QUENTINA TARANTINO 10. "O północy w Paryżu" (2011)
9. "Wysyp żywych trupów" (2004)
8. "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015)
7. "Niepowstrzymany" (2010)
6. "Zodiak" (2007)
5. "Aż poleje się krew" (2007)
4. "Dunkierka" (2017)
3. "Między słowami" (2003)
2. "Toy Story 3" (2010)
1. "Helikopter w ogniu" (2001
)
Jak widać więc, żelazne "Top 10" twórcy dalej wypełnione jest produkcjami kina gatunkowego. Tym razem jednak Tarantino
nieco więcej światła skierował na uznanych amerykańskich autorów; z arcydziełami Woody'ego Allena
, Davida Finchera
, Paula Thomasa Andersona
i Ridleya Scotta
na czele.
Wielu obserwatorów z miejsca zauważyło, że pośród nich zabrakło jednak reprezentacji jednego wielkiego mistrza: Martina Scorsese
. Co jednak ciekawe, sam Tarantino
w ostatnich dniach niejako nastawił na tę nieobecność swoich fanów. Pomiędzy publikacją pierwszej i drugiej części rankingu, twórca "Bękartów wojny
" wyznał, że "West Side Story
" Stevena Spielberga
jest jego zdaniem bardziej ekscytującym filmem, niż dowolna produkcja Scorsesego
z tego wieku. Kontrowersyjne słowa szybko obiegły internet, podawane dalej przez oburzonych grupy kinofilów.
