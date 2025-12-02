Newsy Filmy Quentin Tarantino ujawnia swoje filmowe TOP 10 XXI wieku. Zaskoczeni?
Filmy

Quentin Tarantino ujawnia swoje filmowe TOP 10 XXI wieku. Zaskoczeni?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Helikopter+w+ogniu%22%2C+%22Toy+Story+3%22+i+%22Mi%C4%99dzy+s%C5%82owami%22.+Quentin+Tarantino+ujawnia+swoje+TOP+10+XXI+wieku-164182
Quentin Tarantino ujawnia swoje filmowe TOP 10 XXI wieku. Zaskoczeni?
źródło: Getty Images
autor: Andreas Rentz
Wierni Kościoła Quentina Tarantino na pewno bacznie śledzili jego niedawny wywiad w The Bret Easton Ellis Podcast. Powód jest prosty: reżyser "Pulp Fiction" obiecał słuchaczom, że już niedługo podzieli się z nimi swoją listą 10 ulubionych filmów XXI wieku. Po kilku dniach od ujawnienia tytułów z miejsc 11-20, do internetu trafia "Złota 10" twórcy – najlepsze filmy powstałe w XXI wieku według Quentina Tarantino.

TOP 10 Quentina Tarantino – co na liście?



Przypomnijmy, że dokładnie tydzień temu w The Bret Easton Ellis Podcast pojawiła się pierwsza połowa rozmowy z Quentinem Tarantino, w której reżyser zapowiedział ujawnienie 20 w jego ocenie najlepszych filmów XXI wieku. Jedyna zasada zestawienia – poza tą dotyczącą roku produkcji – zakładała, że na liście nie może pojawić się więcej niż jeden film danego reżysera. Ujawnione wówczas 10 pozycji z miejsc 11-20 prezentowało się następująco:

20. "West Side Story" (2021)
19. "Śmiertelna gorączka" (2002)
18. "Moneyball" (2011)
17. "Czekolada" (2008)
16. "Bękarty diabła" (2005)
15. "Pasja" (2004)
14. "Szkoła Rocka" (2003)
13. "Jackass – świry w akcji" (2002)
12. "Duże złe wilki" (2013)
11. "Battle Royale" (2000)

Równo tydzień od publikacji tamtego odcinka, do sieci trafiła druga część wywiadu z Tarantino, w którym twórca ujawnia swoją "Złotą 10" XXI wieku. Nie inaczej niż w przypadku miejsc 11-20, tutaj również nie obyło się bez zaskoczeń i nieoczywistych wyborów.

GettyImages-2214900368.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain


TOP 10 XXI WIEKU WEDŁUG QUENTINA TARANTINO



10. "O północy w Paryżu" (2011)
9. "Wysyp żywych trupów" (2004)
8. "Mad Max: Na drodze gniewu" (2015)
7. "Niepowstrzymany" (2010)
6. "Zodiak" (2007)
5. "Aż poleje się krew" (2007)
4. "Dunkierka" (2017)
3. "Między słowami" (2003)
2. "Toy Story 3" (2010)
1. "Helikopter w ogniu" (2001)

Jak widać więc, żelazne "Top 10" twórcy dalej wypełnione jest produkcjami kina gatunkowego. Tym razem jednak Tarantino nieco więcej światła skierował na uznanych amerykańskich autorów; z arcydziełami Woody'ego Allena, Davida Finchera, Paula Thomasa Andersona i Ridleya Scotta na czele. 

Wielu obserwatorów z miejsca zauważyło, że pośród nich zabrakło jednak reprezentacji jednego wielkiego mistrza: Martina Scorsese. Co jednak ciekawe, sam Tarantino w ostatnich dniach niejako nastawił na tę nieobecność swoich fanów. Pomiędzy publikacją pierwszej i drugiej części rankingu, twórca "Bękartów wojny" wyznał, że "West Side Story" Stevena Spielberga jest jego zdaniem bardziej ekscytującym filmem, niż dowolna produkcja Scorsesego z tego wieku. Kontrowersyjne słowa szybko obiegły internet, podawane dalej przez oburzonych grupy kinofilów. 

"Pewnego razu w... Hollywood" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły O północy w Paryżu

Zobacz wszystkie artykuły

Między słowami  (2003)

 Między słowami

Aż poleje się krew  (2007)

 Aż poleje się krew

Niepowstrzymany  (2010)

 Niepowstrzymany

Toy Story 3  (2010)

 Toy Story 3

Najnowsze Newsy

Filmy

"Avatar: Ogień i popiół": Cameron dowiózł? Są pierwsze opinie

35 komentarzy
Filmy Wideo

Zwiastun "Mother Mary"! Reżyser "Zielonego Rycerza" znów zaskakuje

23 komentarze
Filmy

Czy to scenarzysta nowego filmu z Armiem Hammerem?

3 komentarze
Seriale Telewizja

Czego możemy spodziewać się po nowym serialu ze świata "Spartakusa"?

10 komentarzy
Filmy

Pokazano "Supergirl". Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?

29 komentarzy
Inne Filmy

Oscarowy faworyt skazany. Odbędzie wyrok w irańskim więzieniu?

11 komentarzy
VOD Seriale

Serialowy "God of War" ma reżysera. Fani zaakceptują wybór Amazon Studios?

4 komentarze