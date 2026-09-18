"Helldivers": Alan Ritchson zastąpi Jasona Momoę?

Gwiazda serialu "Reacher" Alan Ritchson prowadzi rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w filmowej adaptacji popularnej gry "Helldivers". Aktor miałby zastąpić Jasona Momoę, który rozstał się z projektem w czerwcu. Za kamerą widowiska stanie Justin Lin znany najlepiej z serii serii "Szybcy i wściekli".
"Helldivers" w drodze na wielki ekran
Akcja "Helldivers
" rozgrywa się w przyszłości. Gracze wcielają się w członków tytułowego elitarnego oddziału, który broni fikcyjnej planety Super Earth przed atakującymi ją kosmitami. Dwie części gry sprzedały się jak dotąd w 12 milionach egzemplarzy.
Sony zapowiedziało ekranizację "Helldivers
" podczas targów CES w 2025 roku. Pierwszą wersję scenariusza napisał specjalista od horrorów Gary Dauberman
("To
", "Annabelle
"). Jason Momoa
dołączył do obsady na początku 2026, jednak już pół roku później rozstał się z produkcją. Przyczyną odejścia były ponoć różnice artystyczne.
Premierę filmowych "Helldivers
" zapowiedziano na 10 listopada 2027 roku.
Dla Ritchsona
udział w adaptacji gry byłby kolejnym krokiem w rozwijającej się karierze filmowej. W ostatnich latach aktor wystąpił m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", "Ministerstwie Niebezpiecznych Drani
", "Motor City
", a także w "Maszynie do zabijania
", która stała się najchętniej oglądanym filmem Netfliksa w 2026 roku i trafiła do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w historii platformy. Niedługo zobaczymy Ritchsona u boku Owena Wilsona
w filmie akcji "Runner
".
Zwiastun gry "Helldivers"