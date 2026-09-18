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"Helldivers": Alan Ritchson zastąpi Jasona Momoę?

The Hollywood Reporter / autor: /
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&quot;Helldivers&quot;: Alan Ritchson zastąpi Jasona Momoę?
Gwiazda serialu "Reacher" Alan Ritchson prowadzi rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w filmowej adaptacji popularnej gry "Helldivers". Aktor miałby zastąpić Jasona Momoę, który rozstał się z projektem w czerwcu. Za kamerą widowiska stanie Justin Lin znany najlepiej z serii serii "Szybcy i wściekli".

"Helldivers" w drodze na wielki ekran



Akcja "Helldivers" rozgrywa się w przyszłości. Gracze wcielają się w członków tytułowego elitarnego oddziału, który broni fikcyjnej planety Super Earth przed atakującymi ją kosmitami. Dwie części gry sprzedały się jak dotąd w 12 milionach egzemplarzy. 


Sony zapowiedziało ekranizację "Helldivers"  podczas targów CES w 2025 roku. Pierwszą wersję scenariusza napisał specjalista od horrorów Gary Dauberman ("To", "Annabelle").  Jason Momoa dołączył do obsady na początku 2026, jednak już pół roku później rozstał się z produkcją. Przyczyną odejścia były ponoć różnice artystyczne.

Premierę filmowych "Helldivers" zapowiedziano na 10 listopada 2027 roku. 

Dla Ritchsona udział w adaptacji gry byłby kolejnym krokiem w rozwijającej się karierze filmowej. W ostatnich latach aktor wystąpił m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", "Ministerstwie Niebezpiecznych Drani", "Motor City", a także w "Maszynie do zabijania", która stała się najchętniej oglądanym filmem Netfliksa w 2026 roku i trafiła do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych produkcji w historii platformy. Niedługo zobaczymy  Ritchsona u boku Owena Wilsona w filmie akcji "Runner".

Zwiastun gry "Helldivers"



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