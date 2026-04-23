"Hellhound": Justin Long i Ron Perlman kontra zombie u boku Marisy Tomei i Sama Rockwella

Justin Long ("Barbarzyńcy"), Ron Perlman ("Hellboy"), Harry Shum Jr. ("Shadowhunters") i Jarrett Austin Brown ("Uśmiechnij się 2") zagrają w komedii akcji "Hellhound". Aktorzy dołączyli do obsady, w której są już Marisa Tomei, Sam Rockwell, Chris Messina i Ivan Martin.
O czym opowie "Hellhound"?
Gdy wybucha epidemia żywych trupów, wypalony życiowo weterynarz musi połączyć siły ze swoją byłą żoną i jej nowym chłopakiem policjantem, aby powstrzymać prezydenta Williama White’a i generała Gravesa, przed zniszczeniem Nowego Jorku. To bitwa z zombie, władzą i niewygasłymi uczuciami, a los milionów spoczywa w rękach faceta, który już się poddał.
Reżyseruje Zach Golden
("Piekielnie zabójcza
"). Scenariusz napisali Golden
i Martin
.
Zdjęcia ruszają latem w stanie Nowy Jork. Jesteśmy podekscytowani, zgromadziwszy tylu wspaniałych aktorów w "Hellhound". Mamy wyjątkową obsadę i potencjał na hit. Nie możemy się doczekać, aż widzowie na całym świecie zobaczą ten film
, skomentowała Danielle Gasher z zaangażowanej w produkcję firmy Vaneast Pictures.
