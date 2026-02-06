Newsy Filmy Javier Bardem i Kate Hudson zakochają się w sobie w Paryżu
Javier Bardem i Kate Hudson zakochają się w sobie w Paryżu

Deadline / autor: /
Javier Bardem i Kate Hudson zakochają się w sobie w Paryżu
źródło: Getty Images
autor: Aldara Zarraoa
Coraz trudniej o dobre komedie romantyczne – myśli pewnie teraz co drugi producent w Hollywood. Gatunek przed momentem jeszcze generujący ogromne zainteresowanie dziś jest niemal w całkowitym odwrocie. Jak się okazuje, tendencję tę spróbują niebawem odwrócić Javier Bardem i Kate Hudson. W "Hello & Paris" zagrają zakochanych, którzy żyjąc na różnych kontynentach starają się podtrzymać romantyczną relację.

"Hello & Paris" – co wiemy?



Dziennikarze portalu Deadline opisują film tytułami największych arcydzieł komedii romantycznej zeszłego wieku, takimi jak "Bezsenność w Seattle", "Kiedy Harry poznał Sally" czy "Masz wiadomość". Dodając do tego angaż 56-letniego Bardema i 46-letniej Hudson – aktorów doświadczonych w tego rodzaju kinie – rysuje nam się obraz klasycznej, oldschoolowej komedii romantycznej, jakich niewiele współcześnie powstaje. 

GettyImages-2235303791.jpg Getty Images © Savion Washington


Oficjalny opis projektu zdradza, że fabuła ma opowiedzieć historię dwójki dobrze sytuowanych singlów – niezależnej architektki krajobrazu oraz pogrążonego w kryzysie bestsellerowego autora. Po niezapomnianym pierwszym spotkaniu w Paryżu, oboje decydują się kontynuować relację bez względu na dzielący ich Atlantyk. Wymiana wiadomości, książek i przepisów kulinarnych pozwoli im ostatecznie odkryć, jak trudno jest poświęcić własną niezależność na rzecz związkowych zobowiązań.

Reżyserką projektu została Elizabeth Chomko – twórczyni, która w 2018 roku debiutowała pełnometrażowym filmem "Zostały tylko wspomnienia". Na potrzeby "Hello & Paris" autorka luźno zaadaptuje powieść Deborah McKinlay pod tytułem "That Part Was True". Za produkcję adaptacji odpowiadać będzie z kolei Finola Dwyer – dwukrotnie nominowana do Oscara w głównej kategorii za filmy "Była sobie dziewczyna" oraz "Brooklyn".

"Brooklyn" – zwiastun filmu




