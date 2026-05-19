Newsy Filmy "Hello Kitty" podbije kina? Warner Bros. pracuje nad animacją
Filmy

"Hello Kitty" podbije kina? Warner Bros. pracuje nad animacją

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Hello+Kitty%22%3A+David+Derrick+Jr.+i+John+Aoshima+za+sterami+nowej+animacji+Warner+Bros.-166683
&quot;Hello Kitty&quot; podbije kina? Warner Bros. pracuje nad animacją
źródło: Getty Images
autor: Sergione Infuso - Corbis
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation pracują nad filmem "Hello Kitty". Premiera zaplanowana jest na 2028 rok. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto stanie za sterami produkcji.

"Hello Kitty" rusza do kin. Co wiemy o filmie?


Odpowiedzialne za produkcję studia ogłosiły w poniedziałek, że za sterami "Hello Kitty" stanie duet David Derrick Jr. ("Vaiana 2") i John Aoshima ("Ultraman: Rising"). Zastąpią oni Leo Matsudę – animatora mającego w swoim CV takie tytuły jak "Pan Wilk i spółka. Bad Guys" (reż. Pierre Perifel) czy "Orion i ciemność" (reż. Sean Charmatz) – którego udział potwierdzono w zeszłym roku. Obecnie nad scenariuszem pracuje Jeff Chan ("Kod 8"). Wśród producentów znaleźli się Beau Flynn (aktorska "Vaiana") i Ramsey Ann Naito ("Dzieciak rządzi"). Premiera została zaplanowana na 28 lipca 2028 roku.

GettyImages-2200394531.jpg Getty Images © Gilbert Flores
 

Fenomen Hello Kitty


Hello Kitty, znana także jako Kitty White, to postać stworzona w 1974 roku przez japońską spółkę Sanrio. Choć wygląda ona jak antropomorficzny biały kot z czerwoną kokardką na uchu, jej twórczyni Yūko Shimizu podkreśla, że nie jest to zwierzę, lecz mała dziewczynka mieszkająca wraz z rodziną (i kotkiem) na przedmieściach Londynu. Hello Kitty stała się bohaterką licznych seriali animowanych i gier wideo; jej wizerunek zdobi liczne gadżety (jak ubrania czy akcesoria szkolne), a marka przyniosła już ponad miliard dolarów zysku.

Zobacz zwiastun animacji "Vaiana 2"


Animacja "Vaiana 2" trafiła na ekrany w listopadzie 2024 roku. Do swoich ról powrócili Auli'i Cravalho i Dwayne Johnson Przypominamy zwiastun:

Powiązane artykuły Hello Kitty

Hello Kitty  (2028)

 Hello Kitty

Najnowsze Newsy

Wyjątkowy konkurs – do wygrania telewizor Samsung Micro RGB 65”

VOD Seriale

Ta komedia śmieszyła do łez. Remake w drodze

1 komentarz
VOD Seriale

Nowy Scooby-Doo! Teraz w wersji anime

4 komentarze

RECENZJA: Skąd obsesja na punkcie "Obsesji"?

Nie żyje David Burke. Aktor miał 91 lat

Festiwale i nagrody Filmy

Drugi początek. Rusza MDAG Online!

Seriale Filmy

Powstaje serialowa adaptacja "Elli zaklętej"