"Hello Kitty" podbije kina? Warner Bros. pracuje nad animacją

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, New Line Cinema i Warner Bros. Pictures Animation pracują nad filmem "Hello Kitty". Premiera zaplanowana jest na 2028 rok. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto stanie za sterami produkcji.
"Hello Kitty" rusza do kin. Co wiemy o filmie?
Odpowiedzialne za produkcję studia ogłosiły w poniedziałek, że za sterami "Hello Kitty
" stanie duet David Derrick Jr.
("Vaiana 2
") i John Aoshima
("Ultraman: Rising
"). Zastąpią oni Leo Matsudę – animatora mającego w swoim CV takie tytuły jak "Pan Wilk i spółka. Bad Guys
" (reż. Pierre Perifel
) czy "Orion i ciemność
" (reż. Sean Charmatz
) – którego udział potwierdzono w zeszłym roku. Obecnie nad scenariuszem pracuje Jeff Chan
("Kod 8
"). Wśród producentów znaleźli się Beau Flynn
(aktorska "Vaiana
") i Ramsey Ann Naito
("Dzieciak rządzi
"). Premiera została zaplanowana na 28 lipca 2028 roku.
Fenomen Hello Kitty
Hello Kitty, znana także jako Kitty White, to postać stworzona w 1974 roku przez japońską spółkę Sanrio. Choć wygląda ona jak antropomorficzny biały kot z czerwoną kokardką na uchu, jej twórczyni Yūko Shimizu podkreśla, że nie jest to zwierzę, lecz mała dziewczynka mieszkająca wraz z rodziną (i kotkiem) na przedmieściach Londynu. Hello Kitty stała się bohaterką licznych seriali animowanych i gier wideo; jej wizerunek zdobi liczne gadżety (jak ubrania czy akcesoria szkolne), a marka przyniosła już ponad miliard dolarów zysku.
