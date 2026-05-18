Nicolas Winding Refn zabiera nas do "Jej piekła". Oto zwiastun

"Her Private Hell" – długo oczekiwany film Nicolasa Windinga Refna – zadebiutował dziś na festiwalu w Cannes. Tymczasem wytwórnia Neon podzieliła się pierwszym zwiastunem.

"Her Private Hell" trafi do regularnej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych 24 lipca. Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie można zobaczyć w Polsce. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:



Akcja filmu rozgrywa się w futurystycznej, neonowej metropolii. Przecinają się w niej drogi poszukującej ojca młodej kobiety oraz amerykańskiego żołnierza, który desperacko chce wykonać prywatną misję. W rolach głównych Sophie Thatcher ("Towarzysz") i Charles Melton ("Yellowjackets", "Obsesja"), którym towarzyszą m.in. Kristine Froseth ("Szukając Alaski"), Havana Rose Liu ("Bez wyjścia") i Diego Calva ("Babilon").

Kim jest Nicolas Winding Refn?


Nicolas Winding Refn (na zdjęciu powyżej) to urodziny w Danii reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował w 1996 roku thrillerem "Pusher", który rozpoczął jego współpracę z Madsem Mikkelsenem (aktor wrócił do swojej roli w drugiej z trzech części cyklu; wcielił się też w głównego bohatera dramatu "Valhalla: Mroczny wojownik"). W filmografii Refna znajdziemy też takie tytuły jak "Bronson" (z Tomem Hardym), "Drive" i "Tylko Bóg wybacza" (z Ryanem Goslingiem), "Neon Demon" (z Elle Fanning) czy zrealizowany dla Netfliksa serial "Kowbojka z Kopenhagi". W ostatnich latach Refn współpracował m.in. z Travisem Scottem. Współreżyserował napisany przez rapera surrealistyczny dramat muzyczny "Circus Maximus", nakręcił też dla niego teledysk do piosenki "Delresto (Echoes)".

