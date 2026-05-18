Nicolas Winding Refn zabiera nas do "Jej piekła". Oto zwiastun

"Her Private Hell" – długo oczekiwany film Nicolasa Windinga Refna – zadebiutował dziś na festiwalu w Cannes. Tymczasem wytwórnia Neon podzieliła się pierwszym zwiastunem.
Zobacz zwiastun "Her Private Hell"
"Her Private Hell
" trafi do regularnej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych 24 lipca. Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie można zobaczyć w Polsce. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:
Akcja filmu rozgrywa się w futurystycznej, neonowej metropolii. Przecinają się w niej drogi poszukującej ojca młodej kobiety oraz amerykańskiego żołnierza, który desperacko chce wykonać prywatną misję. W rolach głównych Sophie Thatcher
("Towarzysz
") i Charles Melton
("Yellowjackets
", "Obsesja
"), którym towarzyszą m.in. Kristine Froseth
("Szukając Alaski
"), Havana Rose Liu
("Bez wyjścia
") i Diego Calva
("Babilon
").
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Kim jest Nicolas Winding Refn?Nicolas Winding Refn
(na zdjęciu powyżej) to urodziny w Danii reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował w 1996 roku thrillerem "Pusher
", który rozpoczął jego współpracę z Madsem Mikkelsenem
(aktor wrócił do swojej roli w drugiej z trzech części cyklu; wcielił się też w głównego bohatera dramatu "Valhalla: Mroczny wojownik
"). W filmografii Refna
znajdziemy też takie tytuły jak "Bronson
" (z Tomem Hardym
), "Drive
" i "Tylko Bóg wybacza
" (z Ryanem Goslingiem
), "Neon Demon
" (z Elle Fanning
) czy zrealizowany dla Netfliksa serial "Kowbojka z Kopenhagi
". W ostatnich latach Refn
współpracował m.in. z Travisem Scottem
. Współreżyserował napisany przez rapera surrealistyczny dramat muzyczny "Circus Maximus
", nakręcił też dla niego teledysk do piosenki "Delresto (Echoes)".