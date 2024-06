"Here": Tom Hanks i Robin Wright odmłodzeni cyfrowo w nowym filmie twórcy "Forresta Gumpa". Zobacz zdjęcia

Robert Zemeckis skorzysta z najnowszych technologii

Getty Images © Michael Tran



Oparty na powieści graficznej Richarda McGuire’a z 2014 roku pod tym samym tytułem film " Here " rozgrywa się na przestrzeni stulecia w jednym miejscu. Kamera przez 104 minuty zajmuje miejsce w rogu pokoju, ukazując widzom historie ludzi, którzy mieszkiwali domostwo. Hanks i Wright grają małżonków Richarda i Margaret. W filmie zobaczymy ich zarówno jako licealistów i 80-latków. Adaptacja ma być pełną wzruszeń wysokobudżetową produkcją skierowaną do masowej publiczności. Robert Zemeckis znany ze swojego zamiłowania do technologii zmieniających sposób tworzenia filmów skorzystał z najnowszych osiągnięć technicznych w tej dziedzinie. Wszystko za sprawą umowy, którą podpisał Miramax (producent " Here "), hollywoodzka agencja CAA (reprezentująca wielu twórców z branży filmowej) oraz Metaphysic, firma zajmująca się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle rozrywkowym. "Here" ma być pierwszym projektem, w którym zostaną wykorzystane nowe narzędzia znajdujące zastosowanie w innych filmach, serialach, programach telewizyjnych czy branży gier wideo., przekazał w oświadczeniu Zemeckis , stwierdził reżyser.Technologia po raz pierwszy zastosowana w "Here" nosi nazwę Metaphysics Live. Narzędzie w czasie rzeczywistym ma tworzyć maski odmładzające aktorów bądź zupełnie zmieniające ich twarz. Jego zaletą ma być także użyteczność, ponieważ po nagraniu obrazu ten nie będzie wymagał obróbek ani dopracowywania efektami specjalnymi. Próbki możliwości swojego sprzętu firma pokazała w programie " America’s Got Talent ", gdzie na scenie u boku wygenerowanych komputerowo jurorów zaśpiewał sam Elvis Presley Premierę " Here " zaplanowano na 15 listopada.