"Heweliusz", "1670", a może "The Office PL"? Oto najbardziej angażujące polskie seriale 2025 roku

Instytut Monitorowania Mediów przychodzi dziś z ciekawymi danymi na temat najbardziej angażujących polskich serialów tego roku. Opracowana przez nich analiza powstała na podstawie badania reakcji użytkowników w mediach społecznościowych – interakcji pod postami oraz materiałami wideo promującymi i omawiającymi polskie seriale. Który z nich okazał się najchętniej dyskutowanym tytułem?
RANKING: Najbardziej angażujące polskie seriale 2025
Omawiana analiza Instytutu Monitorowania Mediów powstała na podstawie szczegółowego badania zaangażowania odbiorców w mediach społecznościowych. Analitycy mierzyli nie tylko reakcje pod postami, ale i udostępnienia oraz komentarze opublikowane w dniu premiery serialu i kolejnych dwóch dobach po jego emisji. Biorąc pod uwagę kryteria, nie dziwi więc, że zaktualizowany ranking opublikowany zostaje właśnie teraz – po premierze głośnego "Heweliusza
" i nowego sezonu "The Office PL
". Uwzględniając te dwie premiery, ranking prezentuje się następująco:
Ranking najbardziej angażujących polskich seriali 2025
1. "1670"
(sezon 2)
2. "Heweliusz"
3. "Rodzinka.pl"
(sezon 17)
4. "Aniela"
5. "The Office PL"
(sezon 5)
6. "Kibic"
7. "Tylko jedno spojrzenie"
8. "Pati"
(sezon 2)
9. "Langer"
10. "Edukacja XD"
Jednoznacznym królem zestawienia został drugi sezon serialu "1670
", który niemal trzykrotnie pobił drugą najgłośniejszą premierę roku, "Heweliusza
". Komedia historyczna Netflixa osiągnęła w tym sensie nomen omen historyczny wynik. "Heweliusz
" z kolei debiutuje na liście z drugą lokatą, deklasując zarówno kontynuacje popularnych serii ("Rodzinka.pl
", "The Office PL
"), jak i głośne seriale premierujące dopiero w tym roku ("Aniela
", "Kibic
").
Poniżej załączamy także oficjalną grafikę opublikowaną przez Instytut Monitorowania Mediów, w którym zawarte zostały wartości mierzące zaangażowanie użytkowników w social-mediach. Kliknij w nią, aby ją powiększyć.
O pozycji "Heweliusza
" w zestawieniu w takim tonie wypowiedział się Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych Instytutu Monitorowania Mediów: Najczęstszym porównaniem pojawiającym się w sieci było: "polski Czarnobyl", co podkreśla nie tylko wagę tematu, ale także wątek systemowych zaniedbań i "bylejakości lat 90.". Użytkownicy mediów społecznościowych chwalili produkcję za "światowy poziom" oraz "świetną realizację". Często podkreślano, że serial to "najdroższa polska produkcja" i to widać na ekranie.
"Heweliusz" – zwiastun serialu