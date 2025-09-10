To będzie polski "Titanic"? Netflix pokazał zwiastun serialu "Heweliusz"

5 listopada na platformie Netflix zadebiutuje wyczekiwany serial "Heweliusz" inspirowany największą powojenną katastrofą morską w Polsce. Dziś serwis zaprezentował zwiastun oraz plakat produkcji w reżyserii Jana Holoubka.
"Heweliusz": zwiastun
"Heweliusz
" jednocześnie dramat katastroficzny i sądowy. Opowiada nie tylko o tragedii na morzu, lecz także o jej konsekwencjach – walce o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji.
"Heweliusz
" to fikcyjna historia – tajemniczy i pełen zwrotów akcji dramat, w którym główne postacie inspirowane są licznymi wątkami i wspomnieniami zaczerpniętymi ze źródeł dotyczących katastrofy promu. Osią fabuły serialu jest odkrywanie prawdy z różnych perspektyw – zarówno osób związanych z zatonięciem promu, jak i wdów, ocalałych oraz rodzin ofiar, którzy przez lata walczyli o dobre imię swoje i bliskich.
Historie głównych bohaterów są osadzone w realiach rozpadającego się systemu państwowego po upadku PRL. Władze próbują zrzucić całą odpowiedzialność za tragedię na kapitana Andrzeja Ułasiewicza (Borys Szyc
) oraz załogę promu (w tych rolach zobaczymy m.in. Piotra Roguckiego
, Jacka Belera
, Łukasza Lewandowskiego
, Michała Pawlika
). W pięcioodcinkowym serialu śledzimy losy drugiego kapitana promu Heweliusz – Piotra Bintera (Michał Żurawski
), dla którego Ułasiewicz był przyjacielem i mentorem. Binter z determinacją próbuje poznać prawdziwe przyczyny tragedii, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnej kariery. Równolegle oficer Witold Skirmuntt (Konrad Eleryk
), przytłoczony traumą wydarzeń z mostku, broni dobrego imienia kapitana i walczy o oczyszczenie załogi z zarzutów, narażając się na presję ze strony śledczych i tajnych służb.
W Izbie Morskiej rozgrywa się walka wdów o sprawiedliwość i pamięć o zmarłych. W centrum tej historii są kobiety, jak wdowa po kierowcy (Justyna Wasilewska
) zmuszona jest samotnie walczyć o byt i zachowanie pamięci po zmarłym mężu. Jej historia symbolizuje dramat wielu kobiet – żon i matek, które po katastrofie zostały same z dziećmi i musiały zmierzyć się nie tylko z bólem straty, ale także z bezwzględnością systemu.
Po drugiej stronie sali zasiadają przedstawiciele władzy balansujący między lojalnością wobec państwa a własnymi moralnymi dylematami: bezwzględny strateg, wiceminister Kowalik (Joachim Lamża
), kapitan Pyzel (Andrzej Konopka
) oraz Kosiorek (Mirosław Kropielnicki
), prezes reprezentujący armatora. W tej nierównej walce z systemem samotnie staje adwokat reprezentujący wdowę po kapitanie Ułasiewiczu (Magdalena Różczka
), mecenas Budzisz (Jacek Koman
).
Obok głównych bohaterów na ekranie zobaczymy także m.in.: emerytowanego kapitana (Jan Englert) i jego żonę (Magdalena Zawadzka
) – rodziców Bintera, przedstawicielkę armatora Annę Mentzel (Anna Dereszowska
), która feralnej nocy znalazła się na pokładzie promu, kierowcę TIR-a (Tomasz Schuchardt
) czy żonę oficera Skimuntta (Michalina Łabacz
). Ich perspektywy splatają się, tworząc wielowymiarową opowieść o tragedii i jej konsekwencjach.