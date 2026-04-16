"Historie równoległe": mamy zwiastun. Asghar Farhadi i Maciej Musiał reinterpretują "Dekalog VI"

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Historie równoległe" inspirowanego "Dekalogiem VI" Krzysztofa Kieślowskiego. Dramat psychologiczny w reżyserii dwukrotnego laureata Oscara Asghara Farhadiego będzie walczył w tym roku o Złotą Palmę w Cannes.
"Historie równoległe": zwiastun
"Historie równoległe", czyli Kieślowski na nowo
"Historie równoległe
" opowiadają o pisarce, która odkrywa trójkąt miłosny rodzący się między braćmi a tajemniczą kobietą o imieniu Anna. Główne role w filmie zagrali: Vincent Cassel
, Virginie Efira
, Isabelle Huppert
, Catherine Deneuve
, Pierre Niney
, Adam Bessa
oraz India Hair
. Producentami wykonawczymi są Maciej Musiał
oraz współscenarzysta "Dekalogu
" Krzysztof Piesiewicz
.
W wywiadzie dla "GQ" Musiał powiedział: Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu. Przez ten czas angażowaliśmy kolejnych reżyserów, powstawały scenariusze, nakręciliśmy już dwa filmy, które są w postprodukcji. Dzisiaj przygotowujemy się do premiery filmu "Historii równoległych".
Podczas festiwalu w Cannes mają zostać ogłoszone kolejne odsłony współczesnych reinterpretacji "Dekalogu
". Za każdą z nich ma odpowiadać inny topowy reżyser.
"Dekalog
" to kultowy cykl telewizyjny z lat 1989–1990, luźno inspirowany Dziesięcioma Przykazaniami, uznawany za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego kina.