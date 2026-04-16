Filmy / Multimedia

"Historie równoległe": mamy zwiastun. Asghar Farhadi i Maciej Musiał reinterpretują "Dekalog VI"

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Historie+r%C3%B3wnoleg%C5%82e%22%3A+zwiastun.+Asghar+Farhadi+i+Maciej+Musia%C5%82+reinterpretuj%C4%85+%22Dekalog+VI%22-166143
W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu "Historie równoległe" inspirowanego "Dekalogiem VI" Krzysztofa Kieślowskiego. Dramat psychologiczny w reżyserii dwukrotnego laureata Oscara Asghara Farhadiego będzie walczył w tym roku o Złotą Palmę w Cannes.

"Historie równoległe": zwiastun





"Historie równoległe", czyli Kieślowski na nowo



"Historie równoległe" opowiadają o pisarce, która odkrywa trójkąt miłosny rodzący się między braćmi a tajemniczą kobietą o imieniu Anna. Główne role w filmie zagrali: Vincent Cassel, Virginie Efira, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Pierre Niney, Adam Bessa oraz India Hair. Producentami wykonawczymi są Maciej Musiał oraz współscenarzysta "Dekalogu" Krzysztof Piesiewicz.


W wywiadzie dla "GQ" Musiał powiedział: Kupiłem prawa do konkretnego dzieła Kieślowskiego i rozpocząłem proces jego współczesnej reinterpretacji. To było siedem lat temu. Przez ten czas angażowaliśmy kolejnych reżyserów, powstawały scenariusze, nakręciliśmy już dwa filmy, które są w postprodukcji. Dzisiaj przygotowujemy się do premiery filmu "Historii równoległych".

Podczas festiwalu w Cannes mają zostać ogłoszone kolejne odsłony współczesnych reinterpretacji "Dekalogu". Za każdą z nich ma odpowiadać inny topowy reżyser.


"Dekalog" to kultowy cykl telewizyjny z lat 1989–1990, luźno inspirowany Dziesięcioma Przykazaniami, uznawany za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego kina.  

