Czekaliśmy na to 16 lat. Kultowy serial medyczny powraca [WIDEO]

Szpital Świętego Serca znów otwiera podwoje! Odpowiedzialna za "Hożych doktorów" stacja ABC udostępniła właśnie pierwszy zwiastun zbliżającego się requela.
"Hoży doktorzy" wracają. Zobacz pierwszy zwiastun
Pierwsze dwa odcinki 10. sezonu "Hożych doktorów
" trafią na antenę ABC już 25 lutego. Kolejne będą emitowane co tydzień w środy. Polska data premiery nie jest na razie znana. Krótkie wideo znajdziecie poniżej:
Do swoich ról powrócą Zach Braff
(jako dr J.D.), Donald Faison
(jako dr Christopher Turk), Sarah Chalke
(jako dr Elliot Reid), John C. McGinley
(jako dr Perry Cox) i Judy Reyes
(jako pielęgniarka Carla Espinoza). Tym razem jako doświadczeni lekarze biorą pod swoje skrzydła nowych rezydentów. W obsadzie nowych odcinków znaleźli się też Vanessa Bayer
, Joel Kim Booster
, Ava Bunn
, Jacob Dudman
, David Gridley
, Layla Mohammadi
i Amanda Morrow
.
"Hoży doktorzy
" zadebiutowali na ekranach w 2001 roku. Początkowo była to produkcja NBC, ostatnie dwa sezony wyemitowało ABC. Opowiadał on o grupie młodych lekarzy zdobywających doświadczenie w Szpitalu Świętego Serca.
Requel serialu jest w planach od lat. Oficjalnie nowe "Scrubs
" zostało ogłoszone w grudniu 2024 roku. W lipcu 2025 roku ABC dało zielone światło na realizację. Odpowiedzialny za oryginał Bill Lawrence
, który aktualnie pracuje nad takimi tytułami jak "Terapia bez trzymanki
". "Małpi biznes
" i "Ted Lasso
", będzie producentem wykonawczym. Showrunnerami zostaną scenarzyści Tim Hobert
i Aseem Batra
.