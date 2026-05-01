"Hoży doktorzy" wracają z nowym sezonem

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serialu "Hoży doktorzy" – kultowy serial medyczny wraca na dłużej. Telewizja ABC oficjalnie zamówiła drugi sezon rebootu, co w praktyce oznacza już jedenasty sezon całej produkcji. 

Decyzja zapadła szybko, bo zaledwie dwa tygodnie po emisji pierwszej serii, która liczyła dziewięć odcinków. Widzowie przyjęli powrót bardzo dobrze, a serial zebrał solidne oceny, więc stacja nie miała większych wątpliwości, żeby kontynuować historię.

W premierowym odcinku nowej wersji J.D. (Zach Braff) – który pracował jako prywatny lekarz, by mieć więcej czasu dla swoich dzieci – zostaje wciągnięty z powrotem do Sacred Heart, gdy jeden z jego pacjentów trafia do szpitala. Ten powrót szybko okazuje się czymś znacznie bardziej trwałym. W dobrze znanych murach ponownie spotyka Turka (Donald Faison) i Carlę (Judy Reyes), którzy po 25 latach wciąż są razem i mają cztery córki; Elliot (Sarah Chalke), z którą jest już po rozwodzie, oraz swojego wieloletniego mentora, doktora Coxa (John C. McGinley), który rezygnuje ze stanowiska pod koniec pierwszego odcinka i wyznacza J.D. na swojego następcę jako ordynatora.

