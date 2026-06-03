Sydney Sweeney w odważnej interpretacji "Jeźdźca bez głowy"

Lindsey Anderson Beer ("Smętarz dla zwierzaków: Początki") wkrótce zadebiutuje jako pisarka. Jej powieść, "Hollow", ukaże się nakładem Putnam – imprintu wydawnictwa Penguin Random House. Autorka już planuje filmową adaptację.
Sydney Sweeney w nowoczesnej interpretacji gotyckiej klasyki
"Hollow" opisywane jest jako śmiała reinterpretacja "Legendy o Sennej Kotlinie" Washingtona Irvinga
. Wydarzenia poznajemy z perspektywy Katriny Van Tassel, w którą wcieli się Sydney Sweeney
. Bohaterka ma być centralną postacią w zmysłowym i niebezpiecznym miłosnym trójkącie. Historia, utrzymana w gotyckim klimacie oryginału, pomyślana została jako thriller erotyczny z elementami nadprzyrodzonymi.
Beer Getty Images © Randy Shropshire
(na zdjęciu wyżej) sama napisze scenariusz i zasiądzie na krześle reżyserki. Sweeney
będzie też pełnić obowiązki producentki. Premiera książki zaplanowana jest na jesień przyszłego roku.
Skąd znamy Sydney Sweeney?Sydney Sweeney
to amerykańska aktorka najlepiej znana jako Cassie Howard z serialu "Euforia
" oraz tytułowej Reality Winner z opartego na faktach dramatu "Reality
". Zagrała również niewielkie role w "Tajemnicach Silver Lake
" Davida Roberta Mitchella
i "Pewnego razu… w Hollywood
" Quentina Tarantino
. W jej CV znajdziemy również takie tytuły jak "Nokturn
", "Kiedy nikt nie patrzy
", "Tylko nie ty
", "Niepokalana
", "Madame Web
", a także seriale "Everything Sucks!
", "Ostre przedmioty
", "Opowieść podręcznej
" czy "Biały Lotos
". Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją m.in. w thrillerach "Kresy szczerości
" i "Pomoc domowa
" oraz dramacie biograficznym "Christy
".
Zobacz zwiastun filmu "Jeździec bez głowy"
Najbardziej znaną adaptacją opowiadania Irvinga
jest wyreżyserowany przez Tima Burtona
film z Johnnym Deppem
i Christiną Ricci
w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: