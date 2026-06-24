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Glen Powell zagra w thrillerze science fiction od twórcy "Supergirl"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Homewreckers%22%3A+Craig+Gillespie+i+Glen+Powell+szykuj%C4%85+adaptacj%C4%99+noweli+Neila+Paika-167243
Glen Powell zagra w thrillerze science fiction od twórcy &quot;Supergirl&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Deadline poinformowało, że Craig Gillespie, reżyser znany m.in. z filmów "Cruella" i "Ja, Tonya", prowadzi rozmowy w sprawie wyreżyserowania nowego projektu "Homewreckers" dla wytwórni Legendary. W głównej roli ma wystąpić Glen Powell, który objąłby też stanowisko producenta.

Kolejny projekt Craiga Gillespie



GettyImages-2282363690.jpg Getty Images © Jeff Spicer


"Homewreckers" określany jest jako erotyczny thriller science fiction, jednak szczegóły historii pozostają na razie tajne. Projekt powstaje na podstawie noweli Neila Paika, który odpowiada również za scenariusz. 

Gillespie jest teraz zapracowany - już za kilka dni do kin trafi jego "Supergirl", a równolegle reżyser rozwija projekty telewizyjne - m.in. serial "Znajomi i sąsiedzi" dla Apple TV oraz thriller "Lepsza siostra" dla Prime Video. W jego filmografii znajdują się także takie tytuły jak "Inwestorzy amatorzy" czy "Miłość Larsa". Powella mogliśmy oglądać ostatnio m.in. w "Przepisie na morderstwo" oraz "Uciekinierze". 

Legendary Entertainment ogłosiło również rozwój innego dużego projektu - aktorskiej wersji "Magicznego autobusu". Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rob Letterman, a w roli pani Frizzle ma wystąpić Elizabeth Banks. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj

"Supergirl" - zwiastun



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