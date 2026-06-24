Glen Powell zagra w thrillerze science fiction od twórcy "Supergirl"?

Deadline poinformowało, że Craig Gillespie, reżyser znany m.in. z filmów "Cruella" i "Ja, Tonya", prowadzi rozmowy w sprawie wyreżyserowania nowego projektu "Homewreckers" dla wytwórni Legendary. W głównej roli ma wystąpić Glen Powell, który objąłby też stanowisko producenta.
Kolejny projekt Craiga Gillespie
"Homewreckers" Getty Images © Jeff Spicer
określany jest jako erotyczny thriller science fiction, jednak szczegóły historii pozostają na razie tajne. Projekt powstaje na podstawie noweli Neila Paika, który odpowiada również za scenariusz.
Legendary Entertainment ogłosiło również rozwój innego dużego projektu - aktorskiej wersji "Magicznego autobusu
". Za scenariusz i reżyserię odpowiada Rob Letterman
, a w roli pani Frizzle ma wystąpić Elizabeth Banks
. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj
.
"Supergirl" - zwiastun