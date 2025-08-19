Newsy Filmy Jake Gyllenhaal i Kevin Costner w nowym filmie twórców "Kocha, lubi, szanuje"
Filmy

Jake Gyllenhaal i Kevin Costner w nowym filmie twórców "Kocha, lubi, szanuje"

Deadline / autor: /
Jake Gyllenhaal i Kevin Costner w nowym filmie twórców &quot;Kocha, lubi, szanuje&quot;
źródło: Getty Images
autor: Bruce Glikas
Kevin Costner i Jake Gyllenhaal zagrają główne role w komediodramacie "Honeymoon with Harry". To nowe dzieło twórców klasycznego "Kocha, lubi, szanuje" oraz "Tacy jesteśmy" i "Paradise" - reżyserów Glenna Ficarry i Johna Requi oraz scenarzysty Dana Fogelmana.

Honeymoon with Harry": komediodramat o żałobie



Film opowie historię mężczyzny (Gyllenhaal), który - po tym, jak jego narzeczona zginęła dwa dni przed ślubem - postanawia pojechać w podróż poślubną ze swoim niedoszłym teściem (Costner). Podstawą scenariusza będzie powieść Barta Bakera. Realizację sfinansuje Amazon MGM Studios.

GettyImages-2158043569.jpg Getty Images © Dominik Bindl


Gyllenhaala mogliśmy ostatnio zobaczyć w serialu Apple'a "Uznany za niewinnego". Występ w nim przyniósł aktorowi nominacje do Złotego Globu oraz Emmy. W przyszłości zobaczymy go w "Szarej strefie" Guya Ritchiego, "Bride!" Maggie Gyllenhaal, "Remain" M. Nighta Shyamalana oraz "Road House 2" Ilyi Naishullera.

Filmografię Costnera zamyka dwuczęściowy western "Horyzont", którego był gwiazdą, producentem, scenarzystą oraz reżyserem. Na premierę czeka aktualnie 8-odcinkowy miniserial "The Gray House", na planie którego aktor piastował stanowisko producenta wykonawczego. 

Zwiastun filmu "Kocha, lubi, szanuje"





