Jake Gyllenhaal i Kevin Costner w nowym filmie twórców "Kocha, lubi, szanuje"

Kevin Costner i Jake Gyllenhaal zagrają główne role w komediodramacie "Honeymoon with Harry". To nowe dzieło twórców klasycznego "Kocha, lubi, szanuje" oraz "Tacy jesteśmy" i "Paradise" - reżyserów Glenna Ficarry i Johna Requi oraz scenarzysty Dana Fogelmana.
Honeymoon with Harry": komediodramat o żałobie
Film opowie historię mężczyzny (Gyllenhaal
), który - po tym, jak jego narzeczona zginęła dwa dni przed ślubem - postanawia pojechać w podróż poślubną ze swoim niedoszłym teściem (Costner
). Podstawą scenariusza będzie powieść Barta Bakera. Realizację sfinansuje Amazon MGM Studios.
Gyllenhaala Getty Images © Dominik Bindl
mogliśmy ostatnio zobaczyć w serialu Apple'a "Uznany za niewinnego
". Występ w nim przyniósł aktorowi nominacje do Złotego Globu oraz Emmy. W przyszłości zobaczymy go w "Szarej strefie
" Guya Ritchiego
, "Bride!
" Maggie Gyllenhaal
, "Remain
" M. Nighta Shyamalana
oraz "Road House 2
" Ilyi Naishullera
.
Filmografię Costnera
zamyka dwuczęściowy western "Horyzont
", którego był gwiazdą, producentem, scenarzystą oraz reżyserem. Na premierę czeka aktualnie 8-odcinkowy miniserial "The Gray House
", na planie którego aktor piastował stanowisko producenta wykonawczego.
Zwiastun filmu "Kocha, lubi, szanuje"