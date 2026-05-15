"Honeytrap": Lone Scherfig kręci dramat szpiegowski

Lone Scherfig ("Włoski dla początkujących", "Była sobie dziewczyna") szykuje nowy film. "Honeytrap" to projekt reżyserki, z którym pojawiła się na targach filmowych w Cannes. Ma to być rozgrywający się w Szwecji szpiegowski dramat: opowieść o uwodzeniu i zwodzeniu oraz niewinnej i optymistycznej miłości rozgrywającej się w cieniu zimnej wojny.
O czym opowie "Honeytrap" Lone Scherfig?
Oto oficjalny opis "Honeytrap": Rok 1968. W Sztokholmie dominuje witalność i spoglądanie w przyszłość z optymizmem. Max, bywały w świecie i czarujący, jest wszystkim, o czym marzyła Inger. Kobieta momentalnie się zakochuje. Ale to uczucie ma drugie dno: Max jest agentem Stasi o pseudonimie "Romeo", wysłanym, by uwieść Inger i wyciągnąć z niej wrażliwe informacje dotyczące szwedzkiej firmy, dla której pracuje bohaterka. Sprawa wymyka mu się jednak z rąk, kiedy szczerze zakochuje się w Inger, zagrażając nie tylko swojej misji, ale też ich życiu. Lone Scherfig Getty Images © NurPhoto
napisała scenariusz i stanie za kamerą. Będzie to pierwszy film reżyserki od czasu "Opowiadaczki filmów
" (2023) orz jej pierwszy skandynawski projekt od czasu "Chcę do domu
" (2007). W jej filmografii są również m.in. "Włoski dla początkujących
" (2000), "Wilbur chce się zabić
" (2002), "Była sobie dziewczyna
" (2009), "Jeden dzień
" (2011), "Zwyczajna dziewczyna
" (2016) i "Uprzejmość nieznajomych
" (2019).
Film przygotowuje studio Zentropa Sweden.
