"Honeytrap": Lone Scherfig kręci dramat szpiegowski

Lone Scherfig ("Włoski dla początkujących", "Była sobie dziewczyna") szykuje nowy film. "Honeytrap" to projekt reżyserki, z którym pojawiła się na targach filmowych w Cannes. Ma to być rozgrywający się w Szwecji szpiegowski dramat: opowieść o uwodzeniu i zwodzeniu oraz niewinnej i optymistycznej miłości rozgrywającej się w cieniu zimnej wojny.
         

Oto oficjalny opis "Honeytrap":

Rok 1968. W Sztokholmie dominuje witalność i spoglądanie w przyszłość z optymizmem. Max,  bywały w świecie i czarujący, jest wszystkim, o czym marzyła Inger. Kobieta momentalnie się zakochuje. Ale to uczucie ma drugie dno: Max jest agentem Stasi o pseudonimie "Romeo", wysłanym, by uwieść Inger i wyciągnąć z niej wrażliwe informacje dotyczące szwedzkiej firmy, dla której pracuje bohaterka. Sprawa wymyka mu się jednak z rąk, kiedy szczerze zakochuje się w Inger, zagrażając nie tylko swojej misji, ale też ich życiu.
    
Lone Scherfig napisała scenariusz i stanie za kamerą. Będzie to pierwszy film reżyserki od czasu "Opowiadaczki filmów" (2023) orz jej pierwszy skandynawski projekt od czasu "Chcę do domu" (2007). W jej filmografii są również m.in. "Włoski dla początkujących" (2000), "Wilbur chce się zabić" (2002), "Była sobie dziewczyna" (2009), "Jeden dzień" (2011), "Zwyczajna dziewczyna" (2016) i "Uprzejmość nieznajomych" (2019).

Film przygotowuje studio Zentropa Sweden.

