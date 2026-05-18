"Hopeu": Potwory i apokalipsa w nowym filmie twórcy "Lamentu" (ZWIASTUN)

W sieci zadebiutował zwiastun postapokaliptycznego dreszczowca science fiction "Hopeu" (Nadzieja). To pierwszy od dekady nowy film Na Hong-jina, autora "Lamentu" oraz "Morza Żółtego". Obraz walczy w tym roku o Złotą Palmę w Cannes.
" to jedna z najdroższych produkcji w historii koreańskiego kina. Film rozgrywa się w położonym niedaleko strefy zdemilitaryzowanej miasteczku, którego społeczność pogrąża się w chaosie. To, co początkowo wydaje się lokalnym kryzysem, szybko przeradza się w coś znacznie bardziej przerażającego, zmuszając mieszkańców do zmierzenia się z nieznanym.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in. znany z "Lamentu
" Hwang Jung-min
, Jung Ho-yeon
, Taylor Russell
, Cameron Britton
, Alicia Vikander
oraz Michael Fassbender
.