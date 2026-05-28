"Hopnięci" już niedługo w Disney+. Jest data premiery

Nie zdążyliście obejrzeć w kinie filmu "Hopnięci"? Nic straconego - już za kilka dni będziecie mogli nadrobić produkcję Pixara w domowym zaciszu. Pojawiła się data premiery w serwisie Disney+.

Produkcja będzie dostępna w serwisie streamingowym już 3 czerwca, niespełna 3 miesiące po premierze kinowej. Film zebrał pozytywne recenzje i zarobił łącznie 371 mln dolarów na świecie (z czego na otwarcie 45 mln dolarów na rodzimym rynku, co było najlepszym debiutem od czasu "Coco"). Przypomnijmy zarys fabuły:

A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! Główna bohaterka, Mabel, wielka miłośniczka przyrody, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała!

Film wyreżyserował Daniel Chong, a głosów w oryginale użyczyli m.in. Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy oraz Dave Franco.

