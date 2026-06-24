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"Horyzont" coraz bliżej. Jakub Małecki ogłasza koniec prac na planie

Instagram / autor: /
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&quot;Horyzont&quot; coraz bliżej. Jakub Małecki ogłasza koniec prac na planie
źródło: East News
autor: Wojciech Olkuśnik
Jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji jest aktualnie "Horyzont", czyli adaptacja powieści Jakuba Małeckiego. Dowiedzieliśmy się właśnie, że zakończono prace na planie.

Zakończono zdjęcia do "Horyzontu"


Informacją o zakończeniu prac na planie "Horyzontu" pochwalił się Jakub MałeckiBardzo czekałem na ten dzień, i mogę już to napisać: zdjęcia do filmu "Horyzont" na podstawie mojej powieści zostały zakończone – napisał w poście na Instagramie. Oryginalny wpis, któremu towarzyszyła seria fotosów z planu, możecie zobaczyć poniżej: 



Film wyreżyserował Bodo Kox. W głównych rolach zobaczymy Piotra Witkowskiego i Matyldę Giegżno, którym partnerują m.in. Magdalena Zawadzka, Sebastian Stankiewicz, Andrzej Popiel, Anna Karczmarczyk, Maciej Maciejewski, Filip Gurłacz i Barbara Liberek

Książka Małeckiego została wydana nakładem wydawnictwa Sine Qua Non. W oficjalnym opisie czytamy: 

Maniek i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie. On, były saper, próbuje spisać wspomnienia z misji w Afganistanie, mając nadzieję wreszcie stamtąd wrócić. Ona, dziecko pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek i mimowolnie zatraca się w rodzinnej tajemnicy. Choć z pozoru nic ich nie łączy, ciążą ku sobie, niezdolni i niechętni do pielęgnowania więzi z otoczeniem.

Zobacz zwiastun filmu "Święto ognia"


W 2023 roku na ekrany trafiła adaptacja innej powieści Małeckiego – zrealizowana przez Kingę Dębską komedia obyczajowa "Święto ognia". Przypominamy zwiastun:

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