"Horyzont" coraz bliżej. Jakub Małecki ogłasza koniec prac na planie

Jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji jest aktualnie "Horyzont", czyli adaptacja powieści Jakuba Małeckiego. Dowiedzieliśmy się właśnie, że zakończono prace na planie.
Zakończono zdjęcia do "Horyzontu"
Informacją o zakończeniu prac na planie "Horyzontu
" pochwalił się Jakub Małecki
. Bardzo czekałem na ten dzień, i mogę już to napisać: zdjęcia do filmu "Horyzont" na podstawie mojej powieści zostały zakończone
– napisał w poście na Instagramie. Oryginalny wpis, któremu towarzyszyła seria fotosów z planu, możecie zobaczyć poniżej:
Film wyreżyserował Bodo Kox
. W głównych rolach zobaczymy Piotra Witkowskiego
i Matyldę Giegżno
, którym partnerują m.in. Magdalena Zawadzka
, Sebastian Stankiewicz
, Andrzej Popiel
, Anna Karczmarczyk
, Maciej Maciejewski
, Filip Gurłacz
i Barbara Liberek
.
Książka Małeckiego została wydana nakładem wydawnictwa Sine Qua Non. W oficjalnym opisie czytamy: Maniek i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie. On, były saper, próbuje spisać wspomnienia z misji w Afganistanie, mając nadzieję wreszcie stamtąd wrócić. Ona, dziecko pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek i mimowolnie zatraca się w rodzinnej tajemnicy. Choć z pozoru nic ich nie łączy, ciążą ku sobie, niezdolni i niechętni do pielęgnowania więzi z otoczeniem.
Zobacz zwiastun filmu "Święto ognia"
W 2023 roku na ekrany trafiła adaptacja innej powieści Małeckiego
– zrealizowana przez Kingę Dębską
komedia obyczajowa "Święto ognia
". Przypominamy zwiastun: