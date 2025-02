"Horyzont" to jeden z największych filmów zeszłego roku - mówi twórca filmu "Horyzont"

Co powiedział Kevin Costner?

Zobacz zwiastun filmu "Horyzont. Rozdział 1"

Wspomniany wywiad został przeprowadzony przez dziennikarzy portalu Decider. Mimo wielkich strat finansowych w kasach kin, Kevin Costner postanowił powołać się na dane udostępnione przez Netflix, by obronić honor swojego projektu. W odpowiedzi na zarzuty wobec " Horyzontu. Rozdziału 1 " powiedział:powiedział Costner . Reżyser odwołał się do raportu Netflixa za miesiąc styczeń, który faktycznie wykazał tryumf " Horyzontu " jako najczęściej oglądanej produkcji na platformie. Film od jakiegoś czasu znajduje się w amerykańskiej bibliotece serwisu.Wielu obserwatorów wskazuje jednak, że raporty publikowane przez Netflix nieprecyzyjnie liczą czas oglądanego dzieła, a pojedyncze, nawet kilkusekundowe odtworzenie traktują jako pełne obejrzenie produkcji. W tym kontekście portal World of Reel przytacza także wypowiedź Zaca Snydera z 2023 roku, który wskazywał, że według oficjalnych danych Netflixa jego " Rebel Moon " obejrzało więcej osób niż " Barbie ".Ta podejrzliwość dziennikarzy ma zresztą źródło w wynikach box-office'owych filmu. Jak wiadomo, epickie trzyczęściowe dzieło Kevina Costnera Horyzont " okazało się sporą finansową klapą. Kosztujący 110 milionów dolarów " Horyzont. Rozdział 1 " zarobił w kasach kin nieco ponad 38 milionów, przynosząc twórcy ogromną finansową stratę.Ciężko przewidywać, by kolejna odsłona (i zarazem bezpośrednia kontynuacja) poradziła sobie lepiej. Na tę chwilę nie wiadomo nawet, kiedy " Rozdział 2 ", który miał swoją oficjalną premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji , pojawi się w kinach. Planowany pierwotnie na lato 2024 film został wycofany z wakacyjnego harmonogramu w efekcie dramatycznie słabych wyników pierwszej części.