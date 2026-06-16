"Hot Spot": Noomi Rapace i Andrzej Konopka na pierwszych zdjęciach z planu

Agnieszka Smoczyńska już wkrótce zaprezentuje światu swój najnowszy film – thriller sci-fi "Hot Spot". Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu.
"Hot Spot": Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej
Światowa premiera "Hot Spot
" odbędzie się na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Fantasia" w Montrealu – jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się m.in. Noomi Rapace
, Reika Kirishima
(na zdjęciach poniżej) oraz Andrzej Konopka
(na zdjęciu wyżej), z którym reżyserka miała okazję współpracować przy "Córkach dancingu
". Możecie ich zobaczyć na fotosach poniżej:
"Hot Spot
"opisywany jest jako futurystyczny thriller sci-fi. Jego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.
Skąd znamy Agnieszkę Smoczyńską? Zobacz zwiastun "Silent Twins"Agnieszka Smoczyńska
zadebiutowała dobrze przyjętym dramatem / horrorem / musicalem "Córki dancingu
" (w 2016 roku przyniósł on jej Orła w kategorii odkrycie roku). W kolejnych latach zrealizowała m.in. dramat "Fuga
"; pracowała też przy serialach "1983
" i "Warrior Nun
". Aktualnie jej filmografię zamyka oparty na prawdziwej historii sióstr June i Jennifer Gibbons dramat "Silent Twins
", który trafił na ekrany w 2022 roku. Główne role zagrały w nim Letitia Wright
i Tamara Lawrance
. Przypominamy zwiastun: