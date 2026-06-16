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"Hot Spot": Noomi Rapace i Andrzej Konopka na pierwszych zdjęciach z planu

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&quot;Hot Spot&quot;: Noomi Rapace i Andrzej Konopka na pierwszych zdjęciach z planu
źródło: materialy promocyjne
Agnieszka Smoczyńska już wkrótce zaprezentuje światu swój najnowszy film – thriller sci-fi "Hot Spot". Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu.  

"Hot Spot": Pierwsze zdjęcia z nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej


Światowa premiera "Hot Spot" odbędzie się na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Fantasia" w Montrealu – jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali kina gatunkowego na świecie. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się m.in. Noomi RapaceReika Kirishima (na zdjęciach poniżej) oraz Andrzej Konopka (na zdjęciu wyżej), z którym reżyserka miała okazję współpracować przy "Córkach dancingu". Możecie ich zobaczyć na fotosach poniżej: 

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"Hot Spot"opisywany jest jako futurystyczny thriller sci-fi. Jego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. Im głębiej wnika w sprawę, tym bardziej przekonuje się, że w świecie zarządzanym przez algorytmy nic nie jest tym, czym się wydaje.

Skąd znamy Agnieszkę Smoczyńską? Zobacz zwiastun "Silent Twins"


Agnieszka Smoczyńska zadebiutowała dobrze przyjętym dramatem / horrorem / musicalem "Córki dancingu" (w 2016 roku przyniósł on jej Orła w kategorii odkrycie roku). W kolejnych latach zrealizowała m.in. dramat "Fuga"; pracowała też przy serialach "1983" i "Warrior Nun". Aktualnie jej filmografię zamyka oparty na prawdziwej historii sióstr June i Jennifer Gibbons dramat "Silent Twins", który trafił na ekrany w 2022 roku. Główne role zagrały w nim Letitia Wright i Tamara Lawrance. Przypominamy zwiastun: 


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