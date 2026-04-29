"Hot Spot" – film Agnieszki Smoczyńskiej z Noomi Rapace. Znamy datę premiery w USA

Amerykański dystrybutor – firma Focus Features – ogłosił datę premiery najnowszego filmu Agnieszki Smoczyńskiej. "Hot Spot" zapowiadany jako thriller science fiction o sztucznej inteligencji trafi do kin w Ameryce Północnej 21 sierpnia. Na ekranie zobaczymy m.in. Andrzeja Konopkę, Noomi Rapace i Reikę Kirishimę.
Akcja "Hot Spot
" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w społeczeństwie rządzonym przez świadomą sztuczną inteligencję. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu.
Scenariusz filmu napisał Robert Bolesto
, z którym Smoczyńska
pracowała przy swoim głośnym debiucie "Córki dancingu
". Główne role zagrali Andrzej Konopka
, Noomi Rapace
oraz Reika Kirishima
. "Hot Spot
" jest międzynarodową koprodukcją. Producentami z polskiej strony są Klaudia Śmieja-Rostworowska
i Bogna Szewczyk-Skupień
z firmy Madants.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Agnieszka Smoczyńska i Letitia Wright
"Hot Spot
" nie będzie rozpowszechniane przez Focus Features tylko w trzech krajach na świecie: w Polsce, Grecji i Francji.
Dystrybucją zajmą się tam lokalne firmy. Przypomnijmy, że studio dystrybuowało także poprzedni film Smoczyńskiej – "Silent Twins
".