"Hot Spot" – film Agnieszki Smoczyńskiej z Noomi Rapace. Znamy datę premiery w USA
"Hot Spot" – film Agnieszki Smoczyńskiej z Noomi Rapace. Znamy datę premiery w USA

Amerykański dystrybutor – firma Focus Features – ogłosił datę premiery najnowszego filmu Agnieszki Smoczyńskiej. "Hot Spot" zapowiadany jako thriller science fiction o sztucznej inteligencji trafi do kin w Ameryce Północnej 21 sierpnia. Na ekranie zobaczymy m.in. Andrzeja Konopkę, Noomi Rapace i Reikę Kirishimę.

Akcja "Hot Spot" rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w społeczeństwie rządzonym przez świadomą sztuczną inteligencję. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę rebeliantów zdolnych podważyć władzę cyfrowego systemu. 

Scenariusz filmu napisał Robert Bolesto, z którym Smoczyńska pracowała przy swoim głośnym debiucie "Córki dancingu". Główne role zagrali Andrzej Konopka, Noomi Rapace oraz Reika Kirishima. "Hot Spot" jest międzynarodową koprodukcją. Producentami z polskiej strony są Klaudia Śmieja-Rostworowska i Bogna Szewczyk-Skupień z firmy Madants. 

 Agnieszka Smoczyńska i Letitia Wright
"Hot Spot" nie będzie rozpowszechniane przez Focus Features tylko w trzech krajach na świecie: w Polsce, Grecji i Francji.

Dystrybucją zajmą się tam lokalne firmy. Przypomnijmy, że studio dystrybuowało także poprzedni film Smoczyńskiej – "Silent Twins".   
 

