Newsy Filmy "Hotel Transylwania" powraca! Zapowiedziano piątą część kultowej animacji.
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"Hotel Transylwania" powraca! Zapowiedziano piątą część kultowej animacji.

Variety / autor: /
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&quot;Hotel Transylwania&quot; powraca! Zapowiedziano piątą część kultowej animacji.
Fani Draculi i całej potwornej ferajny mogą zacząć zacierać ręce. Sony Pictures Animation we współpracy z Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziało powstanie piątej części hitowej serii. Film zatytułowany „The Haunting of Hotel Transylvania” trafi na ekrany kin jesienią 2027 roku.

Co wiemy o nowej przygodzie ekipy Draca?



W najnowszej odsłonie animacji dotychczasowy układ sił w kultowym kurorcie ulegnie zmianie. Dracula udał się na zasłużoną emeryturę, przekazując pełnię władzy nad legendarnym hotelem dla potworów swojej córce, Mavis. Sielanka nie potrwa jednak długo. Kiedy w zamku zaczyna dochodzić do serii mrożących krew w żyłach i niewytłumaczalnych zjawisk, bohaterowie będą musieli ponownie połączyć siły, by stawić czoła wyzwaniu.

Za reżyserię projektu odpowiadać będą Jennifer Kluska ("Hotel Transylwania: Transformania") oraz Alan Hawkins ("Spider-Man: Poprzez multiwersum"). Lawrence Jonas zajmie się produkcją, z kolei ojciec sukcesu serii, Genndy Tartakovsky, wraz z Michelle Murdoccą obejmą stanowiska producentów wykonawczych.



Kinowy powrót i globalna dystrybucja



W przeciwieństwie do czwartej części serii ("Hotel Transylwania: Transformania"), która z powodu pandemii ominęła kina i zadebiutowała bezpośrednio na platformie Prime Video w 2022 roku, nowa odsłona zmierza prosto na wielkie ekrany. Światowa premiera kinowa została zaplanowana na 8 października 2027 roku.

Courtenay Valenti, szefowa działu filmowego w Amazon MGM Studios, powiedziała: "Hotel Transylwania" to jedna z tych rzadkich serii, które stały się ukochaną tradycją dla rodzin na całym świecie - seria filmowa, która zawsze łączyła w sobie niekonwencjonalny humor z autentycznym zaangażowaniem. Dodała: Jesteśmy podekscytowani współpracą z Sony Pictures Animation, aby przywrócić Drac Pack na duży ekran i kontynuować tradycję pomysłowego, opartego na postaciach opowiadania historii, które widzowie uwielbiają od ponad dekady.

Box office potwornej franczyzy 

"Hotel Transylwania", 2012 - 335 mln dolarów 

"Hotel Transylwania 2", 2015 - 475 mln dolarów 

"Hotel Transylwania 3", 2018 - 530 mln dolarow

Zobacz zwiastun "Hotel Transylwania: Transformania"



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