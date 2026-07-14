"Hotel Transylwania" powraca! Zapowiedziano piątą część kultowej animacji.

Fani Draculi i całej potwornej ferajny mogą zacząć zacierać ręce. Sony Pictures Animation we współpracy z Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziało powstanie piątej części hitowej serii. Film zatytułowany „The Haunting of Hotel Transylvania” trafi na ekrany kin jesienią 2027 roku.
Co wiemy o nowej przygodzie ekipy Draca?
W najnowszej odsłonie animacji dotychczasowy układ sił w kultowym kurorcie ulegnie zmianie. Dracula udał się na zasłużoną emeryturę, przekazując pełnię władzy nad legendarnym hotelem dla potworów swojej córce, Mavis. Sielanka nie potrwa jednak długo. Kiedy w zamku zaczyna dochodzić do serii mrożących krew w żyłach i niewytłumaczalnych zjawisk, bohaterowie będą musieli ponownie połączyć siły, by stawić czoła wyzwaniu.
Za reżyserię projektu odpowiadać będą Jennifer Kluska
("Hotel Transylwania: Transformania
") oraz Alan Hawkins
("Spider-Man: Poprzez multiwersum
"). Lawrence Jonas
zajmie się produkcją, z kolei ojciec sukcesu serii, Genndy Tartakovsky
, wraz z Michelle Murdoccą
obejmą stanowiska producentów wykonawczych.
Kinowy powrót i globalna dystrybucja
W przeciwieństwie do czwartej części serii ("Hotel Transylwania: Transformania
"), która z powodu pandemii ominęła kina i zadebiutowała bezpośrednio na platformie Prime Video w 2022 roku, nowa odsłona zmierza prosto na wielkie ekrany. Światowa premiera kinowa została zaplanowana na 8 października 2027 roku. Courtenay Valenti
, szefowa działu filmowego w Amazon MGM Studios, powiedziała: "Hotel Transylwania" to jedna z tych rzadkich serii, które stały się ukochaną tradycją dla rodzin na całym świecie - seria filmowa, która zawsze łączyła w sobie niekonwencjonalny humor z autentycznym zaangażowaniem
. Dodała: Jesteśmy podekscytowani współpracą z Sony Pictures Animation, aby przywrócić Drac Pack na duży ekran i kontynuować tradycję pomysłowego, opartego na postaciach opowiadania historii, które widzowie uwielbiają od ponad dekady
.
Box office potwornej franczyzy
"Hotel Transylwania
", 2012 - 335 mln dolarów
"Hotel Transylwania 2
", 2015 - 475 mln dolarów
"Hotel Transylwania 3
", 2018 - 530 mln dolarow
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