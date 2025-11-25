Newsy Filmy Multimedia "How to Make a Killing" – zwiastun. Glen Powell i Margaret Qualley w pogoni za forsą
"How to Make a Killing" – zwiastun. Glen Powell i Margaret Qualley w pogoni za forsą

"How to Make a Killing", nowy thriller od studia A24, w końcu otrzymał swój pierwszy zwiastun. W potraktowanej z dystansem opowieści kryminalnej główne role odgrywają Glen Powell i Margaret Qualley. To wyjątkowe aktorskie połączenie możecie zobaczyć po raz pierwszy w trailerze poniżej.

W "How to Make a Killing" Glen Powell wciela się w Becketa Redfellowa. Jest on dziedzicem bajońskiej fortuny, a w każdym razie tak myśli – na drodze do finansowego spełnienia staje mu bowiem siódemka innych spadkobierców. Charyzmatyczny mężczyzna posunie się jednak do wszystkiego – i to naprawdę do wszystkiego – by ominąć ich w podziale wielkiego majątku. W filmie obok Glena Powella i Margaret Qualley zobaczymy także Jessicę Henwick ("Glass Onion: Film z serii Na noże"), Billa Campa ("Gambit królowej"), Eda Harrisa ("Westworld"), Biancę Amato ("The Kissing Booth 3") i Zacha Woodsa ("Dolina krzemowa").

Oficjalny plakat filmu


"How to Make a Killing" jest kolejnym projektem reżyserskim Johna Pattona Forda, który przedstawił się publiczności trzy lata temu filmem "Na złej drodze" z Aubrey Plazą. Choć jego nowy projekt jest współczesną opowieścią, jej źródłem jest powstały w 1949 roku film "Szlachectwo zobowiązuje" z Alekiem Guinnessem w roi głównej. Jej bohaterem był potomek arystokratycznej rodziny, który postanawia usunąć swoich krewnych stanowiących przeszkodę do odziedziczenia majątku i tytułu szlacheckiego. Wersja Forda ma być mroczniejsza od filmu Roberta Hamera, ale i owocować w cięte, zadziorne dialogi, co dobrze widać na opublikowanym dziś zwiastunie. 

Data premiery filmu to 20 lutego 2026 roku. Portal World of Reel podejrzewa, że termin ten wynika z chęci przedstawienia filmu publiczności po raz pierwszy na Festiwalu Filmowym Sundance, którego przyszłoroczna edycja odbędzie się na przełomie stycznia oraz lutego. 

