"How to Make a Killing", nowy thriller od studia A24, w końcu otrzymał swój pierwszy zwiastun. W potraktowanej z dystansem opowieści kryminalnej główne role odgrywają Glen Powell i Margaret Qualley. To wyjątkowe aktorskie połączenie możecie zobaczyć po raz pierwszy w trailerze poniżej.
"How to Make a Killing" – zwiastun
"How to Make a Killing" – o filmie
W "How to Make a Killing
" Glen Powell
wciela się w Becketa Redfellowa. Jest on dziedzicem bajońskiej fortuny, a w każdym razie tak myśli – na drodze do finansowego spełnienia staje mu bowiem siódemka innych spadkobierców. Charyzmatyczny mężczyzna posunie się jednak do wszystkiego – i to naprawdę do wszystkiego – by ominąć ich w podziale wielkiego majątku. W filmie obok Glena Powella
i Margaret Qualley
zobaczymy także Jessicę Henwick
("Glass Onion: Film z serii Na noże
"), Billa Campa
("Gambit królowej
"), Eda Harrisa
("Westworld
"), Biancę Amato
("The Kissing Booth 3
") i Zacha Woodsa
("Dolina krzemowa
").
Oficjalny plakat filmu
"How to Make a Killing
" jest kolejnym projektem reżyserskim Johna Pattona Forda
, który przedstawił się publiczności trzy lata temu filmem "Na złej drodze
" z Aubrey Plazą
. Choć jego nowy projekt jest współczesną opowieścią, jej źródłem jest powstały w 1949 roku film "Szlachectwo zobowiązuje
" z Alekiem Guinnessem
w roi głównej. Jej bohaterem był potomek arystokratycznej rodziny, który postanawia usunąć swoich krewnych stanowiących przeszkodę do odziedziczenia majątku i tytułu szlacheckiego. Wersja Forda
ma być mroczniejsza od filmu Roberta Hamera
, ale i owocować w cięte, zadziorne dialogi, co dobrze widać na opublikowanym dziś zwiastunie.
Data premiery filmu to 20 lutego 2026 roku. Portal World of Reel podejrzewa, że termin ten wynika z chęci przedstawienia filmu publiczności po raz pierwszy na Festiwalu Filmowym Sundance
, którego przyszłoroczna edycja odbędzie się na przełomie stycznia oraz lutego.