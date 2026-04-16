The Hollywood Reporter
Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a
Na finiszu imprezy CinemaCon w Las Vegas podzielił się ze zgromadzonymi zwiastunem projektu "How to Rob a Bank". Gwiazdorsko obsadzony film twórcy "Bullet Train", Davida Leitcha, opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na YouTubie. Film trafi do kin 4 września tego roku.

Wczoraj zwiastun produkcji został pokazany zgromadzonej w Las Vegas publiczności w trakcie prezentacji Amazon MGM Studios. Wiemy z niego, że w momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-YouTuberów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z innym gatunkiem. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na cele charytatywne) czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...

Hersztem bandy jest Nicholas Hoult ("Superman"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai ("Szōgun"), Pete Davidson ("Król Staten Island") oraz pamiętany z serialu "Pingwin" Rhenzy Feliz. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz ("Złodziej z przypadku"), Christian Slater ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła")  i John C. Reilly ("Bracia Sisters").

Za kamerą produkcji stanie David Leitch, który oprze się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego, autora filmu "Dobry sąsiad". W tej chwili trudno przewidzieć, kiedy zwiastun produkcji zostanie udostępniony do obejrzenia w internecie przed jego kinową premierą 4 września.

"Bullet Train" – zwiastun filmu


How to Rob a Bank  (2026)

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie