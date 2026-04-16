Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

Na finiszu imprezy CinemaCon w Las Vegas podzielił się ze zgromadzonymi zwiastunem projektu "How to Rob a Bank
". Gwiazdorsko obsadzony film twórcy "Bullet Train
", Davida Leitcha
, opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na YouTubie. Film trafi do kin 4 września tego roku.
"How to Rob a Bank" – co wiemy o produkcji?
Wczoraj zwiastun produkcji został pokazany zgromadzonej w Las Vegas publiczności w trakcie prezentacji Amazon MGM Studios. Wiemy z niego, że w momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-YouTuberów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z innym gatunkiem. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na cele charytatywne) czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...
Hersztem bandy jest Nicholas Hoult
("Superman
"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai
("Szōgun
"), Pete Davidson
("Król Staten Island
") oraz pamiętany z serialu "Pingwin
" Rhenzy Feliz
. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz
("Złodziej z przypadku
"), Christian Slater
("Kopnęłabym cię, gdybym mogła
") i John C. Reilly
("Bracia Sisters
").
Za kamerą produkcji stanie David Leitch
, który oprze się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego
, autora filmu "Dobry sąsiad
". W tej chwili trudno przewidzieć, kiedy zwiastun produkcji zostanie udostępniony do obejrzenia w internecie przed jego kinową premierą 4 września.
