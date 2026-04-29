Filmy

"How to Rob a Bank": film jak rolka z Instagrama?

World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/%22How+to+Rob+a+Bank%22%3A+Nowy+film+tw%C3%B3rcy+%22Johna+Wicka%22+i+%22Bullet+Train%22+wygl%C4%85da+jak+TikTok+i+Instagram-166348
źródło: Materiały prasowe
Nowe informacje zza kulis nadchodzącego widowiska twórcy "Bullet Train". Jak donosi dziś portal World of Reel, pokazy testowe filmu ujawniły, że "How to Rob a Bank" będzie mocno wyróżniał się swoją formą. Film o rabującej banki grupie influencerów ma rzekomo czerpać z języka wizualnego używanego przez bohaterów, upodobniając się do rolki z Instagrama czy TikTokowego nagrania.

Wiele głosów, które cytuje portal World of Reel, wskazuje na "formalną przełomowość" nowego projektu Davida Leitcha. Choć używanie języka mediów społecznościowych w kinie nie jest niczym nowym, "How to Rob a Bank" ma położyć na to znacznie mocniejszy nacisk, wykorzystując chałupniczą estetykę nagrania z telefonu komórkowego bądź amatorskiej ręcznej kamery. Część scen – szczególnie scen napadów – została nakręcona właśnie tą metodą, by nadać produkcji bardziej współczesny charakter. Dziennikarze wskazują, że możemy spodziewać się pionowych ujęć, dynamicznego montażu, a także imitacji transmisji na żywo czy nagrań ekranu.

Nicholas Hoult, główna gwiazda filmu


Z ujawnionego w trakcie CinemaConu zwiastuna wiemy, że "How to Rob a Bank" opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na YouTubie. W momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-YouTuberów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z inną. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na cele charytatywne), czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...

Hersztem bandy jest Nicholas Hoult ("Superman"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai ("Szōgun"), Pete Davidson ("Król Staten Island") oraz pamiętany z serialu "Pingwin" Rhenzy Feliz. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz ("Złodziej z przypadku"), Christian Slater ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła")  i John C. Reilly ("Bracia Sisters").

Za kamerą produkcji stanął David Leitch, który oprze się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego, autora filmu "Dobry sąsiad". W tej chwili trudno przewidzieć, kiedy zwiastun produkcji zostanie udostępniony do obejrzenia w internecie. Premiera filmu jest z kolei zaplanowana na 4 września 2026 roku.


Najnowsze Newsy

Filmy

"Requiem dla snu" już dziś o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmy

Twórca "Leaving Neverland" krytycznie o "Michaelu"

3 komentarze
Filmy Multimedia

Śmiałkowie kontra dzika rzeka. Tylko u nas zwiastun dokumentu "Nurt"

Filmy Box office

"Diabeł ubiera się u Prady 2" zrobi diabelnie dobry wynik?

Seriale

Powstanie 2. sezon "Stranger Things: Opowieści z '85"

2 komentarze

Nie żyje Roger Sweet. Twórca He-Mana miał 91 lat

2 komentarze
Filmy

Sam Neill wygrał walkę z rakiem

10 komentarzy