"How to Rob a Bank": film jak rolka z Instagrama?

Nowe informacje zza kulis nadchodzącego widowiska twórcy "Bullet Train". Jak donosi dziś portal World of Reel, pokazy testowe filmu ujawniły, że "How to Rob a Bank" będzie mocno wyróżniał się swoją formą. Film o rabującej banki grupie influencerów ma rzekomo czerpać z języka wizualnego używanego przez bohaterów, upodobniając się do rolki z Instagrama czy TikTokowego nagrania.
Wiele głosów, które cytuje portal World of Reel, wskazuje na "formalną przełomowość" nowego projektu Davida Leitcha
. Choć używanie języka mediów społecznościowych w kinie nie jest niczym nowym, "How to Rob a Bank
" ma położyć na to znacznie mocniejszy nacisk, wykorzystując chałupniczą estetykę nagrania z telefonu komórkowego bądź amatorskiej ręcznej kamery. Część scen – szczególnie scen napadów – została nakręcona właśnie tą metodą, by nadać produkcji bardziej współczesny charakter. Dziennikarze wskazują, że możemy spodziewać się pionowych ujęć, dynamicznego montażu, a także imitacji transmisji na żywo czy nagrań ekranu.
Nicholas Hoult, główna gwiazda filmu
Z ujawnionego w trakcie CinemaConu zwiastuna wiemy, że "How to Rob a Bank
" opowie historię rabusiów, którzy swoje skoki dokumentują na YouTubie. W momencie startu fabuły filmu grupa przestępców-YouTuberów radzi sobie całkiem nieźle, mając na koncie 15 obrobionych banków i 31 milionów subskrypcji na kanale. Dla celów zachowania anonimowości, członkowie grupy noszą charakterystyczne maski z podobiznami zwierząt – każdy z inną. To, w połączeniu z prężnie działającymi kontami w mediach społecznościowych oraz szczytnym celem działalności (rabowane pieniądze są przekazywane na cele charytatywne), czyni z nich nieoczywistych idoli Ameryki. Są jednak i tacy, którzy chcą pokrzyżować im plany...
Hersztem bandy jest Nicholas Hoult
("Superman
"), kryjący się za maską wilka. Ekipę przestępców dopełniają Anna Sawai
("Szōgun
"), Pete Davidson
("Król Staten Island
") oraz pamiętany z serialu "Pingwin
" Rhenzy Feliz
. W projekcie biorą udział również Zoë Kravitz
("Złodziej z przypadku
"), Christian Slater
("Kopnęłabym cię, gdybym mogła
") i John C. Reilly
("Bracia Sisters
").
Za kamerą produkcji stanął David Leitch
, który oprze się na scenariuszu pióra Marka Bianculliego
, autora filmu "Dobry sąsiad
". W tej chwili trudno przewidzieć, kiedy zwiastun produkcji zostanie udostępniony do obejrzenia w internecie. Premiera filmu jest z kolei zaplanowana na 4 września 2026 roku.
