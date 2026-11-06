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Kate McKinnon uprzykrzy życie uczniom. Nowa komedia w drodze

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22I%27m+with+Stupid%22%3A+Kate+McKinnon+vs+Jacob+Tremblay+w+szkolnej+komedii-169545
Kate McKinnon uprzykrzy życie uczniom. Nowa komedia w drodze
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Zbliża się American Film Market. Wśród projektów, które zostaną przedstawione na targach, znajdziecie m.in. "I'm with Stupid" – rozgrywającą się w szkole średniej komedię z Jacobem Tremblayem i Kate McKinnon w rolach głównych.

Co wiemy o "I'm with Stupid"?


Bohaterami "I'm with Stupid" będzie dwójka uczniów ostatniej klasy liceum, którzy wywodzą się z przeciwległych krańców drabiny społecznej. Gdy popadają oni w kłopoty mogące doprowadzić do nieukończenia szkoły, zostają zmuszeni do współpracy. 

GettyImages-2301415095.jpg Getty Images © Michael Kovac
Jacob Tremblay
GettyImages-2294286327.jpg Getty Images © Anadolu
Chabely Ponce

Tremblay wciela się w Noah – wygadanego, ale pozbawionego motywacji chłopaka. Chabely Ponce przypadła rola Hadley – jego koleżanki z zamożnego domu, która dochodzi do wniosku, że chce od życia czegoś więcej niż wyjść bogato za mąż. McKinnon wcieli się w znienawidzoną przez uczniów dyrektorkę Dunlap. W obsadzie znalazła się też Ego Nwodim. Zagra ona panią Reed – niekonwencjonalną nauczycielkę angielskiego i sojuszniczkę swoich podopiecznych. 

Film wyreżyseruje Hannah Pearl Utt, która będzie pracować na podstawie scenariusza autorstwa Caroliny Barlow i Petera Kelly'ego. Początek zdjęć zaplanowany jest na luty / marzec przyszłego roku. 

Hannah ma niezwykły dar odnajdywania autentycznych emocji w absurdalnych sytuacjach. Wierzymy, że dzięki tak znakomitej obsadzie, "I'm with Stupid" stanie się ulubioną szkolną komedią nowego pokolenia – czytamy w oświadczeniu producentów wykonawczych Jonathana Kiera i Matta Brodlie'a

Skąd znamy Jacoba Tremblaya? Zobacz zwiastun "Unabombera"


Jacob Tremblay zdobył rozpoznawalność jako dziecięcy aktor. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak  "Pokój", "Zanim się obudzę", "Powieść Henry'ego", "Cudowny chłopak", "Grzeczni chłopcy" czy "Doktor Sen". W ostatnich latach wystąpił m.in. w "Życiu Chucka" i zrealizowanym dla Netfliksa "Unabomberze" (zwiastun poniżej). 


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