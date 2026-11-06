Kate McKinnon uprzykrzy życie uczniom. Nowa komedia w drodze

Zbliża się American Film Market. Wśród projektów, które zostaną przedstawione na targach, znajdziecie m.in. "I'm with Stupid" – rozgrywającą się w szkole średniej komedię z Jacobem Tremblayem i Kate McKinnon w rolach głównych.
Co wiemy o "I'm with Stupid"?
Bohaterami "I'm with Stupid
" będzie dwójka uczniów ostatniej klasy liceum, którzy wywodzą się z przeciwległych krańców drabiny społecznej. Gdy popadają oni w kłopoty mogące doprowadzić do nieukończenia szkoły, zostają zmuszeni do współpracy.
Getty Images © Michael Kovac
Jacob Tremblay
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Chabely PonceTremblay
wciela się w Noah – wygadanego, ale pozbawionego motywacji chłopaka. Chabely Ponce
przypadła rola Hadley – jego koleżanki z zamożnego domu, która dochodzi do wniosku, że chce od życia czegoś więcej niż wyjść bogato za mąż. McKinnon
wcieli się w znienawidzoną przez uczniów dyrektorkę Dunlap. W obsadzie znalazła się też Ego Nwodim
. Zagra ona panią Reed – niekonwencjonalną nauczycielkę angielskiego i sojuszniczkę swoich podopiecznych.
Film wyreżyseruje Hannah Pearl Utt
, która będzie pracować na podstawie scenariusza autorstwa Caroliny Barlow
i Petera Kelly'ego
. Początek zdjęć zaplanowany jest na luty / marzec przyszłego roku. Hannah ma niezwykły dar odnajdywania autentycznych emocji w absurdalnych sytuacjach. Wierzymy, że dzięki tak znakomitej obsadzie, "I'm with Stupid" stanie się ulubioną szkolną komedią nowego pokolenia
– czytamy w oświadczeniu producentów wykonawczych Jonathana Kiera
i Matta Brodlie'a
.
Skąd znamy Jacoba Tremblaya? Zobacz zwiastun "Unabombera"Jacob Tremblay
zdobył rozpoznawalność jako dziecięcy aktor. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak "Pokój
", "Zanim się obudzę
", "Powieść Henry'ego
", "Cudowny chłopak
", "Grzeczni chłopcy
" czy "Doktor Sen
". W ostatnich latach wystąpił m.in. w "Życiu Chucka
" i zrealizowanym dla Netfliksa "Unabomberze
" (zwiastun poniżej).