"I Am Not Alone": Jessica Chastain gwiazdą thrillera SF od platformy Netflix. Za kamerą Misha Green

Oto przykład, że można się nie narobić i dobrze zarobić. Na konto pisarza Chrisa Hicksa wpłynie niedługo wysoka sześciocyfrowa suma za prawa do ekranizacji zaledwie 22-stronicowego opowiadania pt. "I Am Not Alone". Główną rolę w filmie zagra laureatka Oscara, Jessica Chastain W ostatnich dniach "I Am Not Alone" stało się przedmiotem zagorzałej rywalizacji między hollywoodzkimi wytwórniami oraz serwisami streamingowymi. Ostatecznie opowiadanie trafiło w ręce Netfliksa. Scenariusz na jego podstawie napisze Misha Green (" Kraina Lovecrafta "), która będzie również reżyserką ekranizacji.Główną bohaterką "I Am Not Alone" jest zmagająca się z nieznośnymi migrenami matka małej dziewczynki. Kobiecie wydaje się, że ma halucynacje, ponieważ jako jedyna widzi niebezpieczne monstra. Jak się jednak okazuje, zagrożenie jest prawdziwe i tylko bohaterka może stawić mu czoła. Chastain będzie nie tylko gwiazdą filmu, ale również jedną z jego producentek. Aktorka miała już okazję współpracować z Netfliksem przy zeszłorocznym dreszczowcu " Dobry opiekun ". W minionym roku mogliśmy ją również zobaczyć w szpiegowskim " 355 ", dramacie " Armagedon ", a także miniserialu " George & Tammy ".Przełomową rolą w karierze Chastain był występ w filmie " Dług " z 2010 roku. Dwa lata później aktorka otrzymała pierwszą w karierze nominację do Oscara za " Służące ". W 2013 na jej konto wpadła kolejna nominacja do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, tym razem za " Wroga numer jeden ". W 2022 roku Chastain zdobyła Oscara za " Oczy Tammy Faye ". Inne ważne tytuły w filmografii gwiazdy to: " Drzewo życia ", " Mama ", " Interstellar ", " Marsjanin ", " Sama przeciw wszystkim ", " Gra o wszystko " oraz miniserial " Sceny z życia małżeńskiego ".