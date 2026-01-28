(ZWIASTUN) Twórca "Przepraszam, że przeszkadzam" powraca z filmem o złodziejkach odzieżowych

Fani ekscentrycznego "Przepraszam, że przeszkadzam" musieli czekać aż osiem lat na kolejny projekt Bootsa Rileya. Na całe szczęście, wydaje się, że było na co – jego najnowszy film pod tytułem "I Love Boosters" ponownie będzie absurdalną komedią o silnym rysie społecznym. Pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji możecie zobaczyć poniżej. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"I Love Boosters" – zwiastun filmu
"I Love Boosters" – co wiemy?
Fabularny punkt wyjścia "I Love Boosters
" po raz kolejny przykuwa uwagę. Film ma opowiadać bowiem historię tytułowej grupy "boosterek" – złodziejek obrabiających sklepy odzieżowe i salony modowe, by sprzedawać później produkty po zaniżonej cenie. "To jak działalność dobroczynna" – mówi w jednej ze scen bohaterka, odsłaniając tym samym prawdziwe intencje Rileya
. Autor zdaje się bowiem wykorzystać znaną konwencję heist movie
do tego, by lepiej wybrzmiały sensy jego społeczno-politycznej satyry. Boots Riley
odpowiada za scenariusz i reżyserię nadchodzącego projektu. W filmie w jednej z ról powróci pamiętany z "Przepraszam, że przeszkadzam
" LaKeith Stanfield
, ale "I Love Boosters
" koncentrować będzie się raczej wokół grupy kobiecych bohaterek. Wcielą się w nie Keke Palmer
, Naomi Ackie
, Taylour Paige
, Poppy Liu
, Eiza González
oraz Demi Moore
. W produkcji wystąpią także Don Cheadle
i Will Poulter
. Film produkuje amerykańska wytwórnia Neon.
Portal Variety donosi, że "I Love Boosters
" będzie miał swoją oficjalną premierę w trakcie 40. edycji festiwalu South by Southwest w Austin, gdzie będzie pełnił rolę filmu otwarcia imprezy. Odbędzie się ona 12 marca. Nieco ponad dwa miesiące później, 22 maja, film trafi z kolei do regularnej dystrybucji kinowej.