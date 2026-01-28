Newsy Filmy (ZWIASTUN) Twórca "Przepraszam, że przeszkadzam" powraca z filmem o złodziejkach odzieżowych
Filmy

(ZWIASTUN) Twórca "Przepraszam, że przeszkadzam" powraca z filmem o złodziejkach odzieżowych

Variety / autor: /
(ZWIASTUN) Twórca &quot;Przepraszam, że przeszkadzam&quot; powraca z filmem o złodziejkach odzieżowych
źródło: Materiały prasowe
Fani ekscentrycznego "Przepraszam, że przeszkadzam" musieli czekać aż osiem lat na kolejny projekt Bootsa Rileya. Na całe szczęście, wydaje się, że było na co – jego najnowszy film pod tytułem "I Love Boosters" ponownie będzie absurdalną komedią o silnym rysie społecznym. Pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji możecie zobaczyć poniżej.

"I Love Boosters" – zwiastun filmu





"I Love Boosters" – co wiemy?



Fabularny punkt wyjścia "I Love Boosters" po raz kolejny przykuwa uwagę. Film ma opowiadać bowiem historię tytułowej grupy "boosterek" – złodziejek obrabiających sklepy odzieżowe i salony modowe, by sprzedawać później produkty po zaniżonej cenie. "To jak działalność dobroczynna" – mówi w jednej ze scen bohaterka, odsłaniając tym samym prawdziwe intencje Rileya. Autor zdaje się bowiem wykorzystać znaną konwencję heist movie do tego, by lepiej wybrzmiały sensy jego społeczno-politycznej satyry.

Boots Riley odpowiada za scenariusz i reżyserię nadchodzącego projektu. W filmie w jednej z ról powróci pamiętany z "Przepraszam, że przeszkadzam" LaKeith Stanfield, ale "I Love Boosters" koncentrować będzie się raczej wokół grupy kobiecych bohaterek. Wcielą się w nie Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, Eiza González oraz Demi Moore. W produkcji wystąpią także Don CheadleWill Poulter. Film produkuje amerykańska wytwórnia Neon. 

Portal Variety donosi, że "I Love Boosters" będzie miał swoją oficjalną premierę w trakcie 40. edycji festiwalu South by Southwest w Austin, gdzie będzie pełnił rolę filmu otwarcia imprezy. Odbędzie się ona 12 marca. Nieco ponad dwa miesiące później, 22 maja, film trafi z kolei do regularnej dystrybucji kinowej.

Przepraszam, że przeszkadzam  (2018)

 Przepraszam, że przeszkadzam

I Love Boosters  (2026)

 I Love Boosters

