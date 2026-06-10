Zobaczcie zwiastun "I Want Your Sex". W obsadzie m.in. Olivia Wilde i Charli XCX

Elliot (Cooper Hoffman) dostaje ekscytującą pracę u znanej artystki, ikony i prowokatorki Eriki Tracy (Olivia Wilde). Dla chłopaka jest to spełnienie marzeń, choć nie wie jeszcze, że kobieta ma co do niego trochę inne zamiary. Elliot szybko przekonuje się, że nie jest w stanie odnaleźć się w świecie seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa, po którym Erika zabiera go w niebezpieczną, lecz ekscytującą podróż.
Film miał już premierę festiwalową - po niej w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 37 recenzji, z czego 89% było pozytywnych (ze średnią 7,3/10). Światową premierę zaplanowano na 31 lipca.