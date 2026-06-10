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Zobaczcie zwiastun "I Want Your Sex". W obsadzie m.in. Olivia Wilde i Charli XCX

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22I+Want+Your+Sex%22+-+zwiastun+filmu+Gregga+Arakiego.+W+obsadzie+Olivia+Wilde%2C+Charli+XCX%2C+Cooper+Hoffman-167044
Zobaczcie zwiastun &quot;I Want Your Sex&quot;. W obsadzie m.in. Olivia Wilde i Charli XCX
Do sieci trafił zwiastun komedii erotycznej "I Want Your Sex". Sprawdźcie, jak zapowiada się produkcja, której gwiazdami są m.in. Olivia Wilde i Cooper Hoffman.

Co wiemy o filmie?




"I Want Your Sex" to nowy film Gregga Arakiego. Jest to jego pierwsza pełnometrażowa fabuła od ponad dekady, a konkretnie od filmu "Biały ptak w zamieci" z 2014 roku. Od tamtej pory udzielał się jedynie przy produkcjach telewizyjnych.

Gwiazdami filmu "I Want Your Sex" są także m.in. Charli XCX, Mason Gooding i Chase Sui Wonders. A jak zapowiada się fabuła?

Elliot (Cooper Hoffman) dostaje ekscytującą pracę u znanej artystki, ikony i prowokatorki Eriki Tracy (Olivia Wilde). Dla chłopaka jest to spełnienie marzeń, choć nie wie jeszcze, że kobieta ma co do niego trochę inne zamiary. Elliot szybko przekonuje się, że nie jest w stanie odnaleźć się w świecie seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstwa, po którym Erika zabiera go w niebezpieczną, lecz ekscytującą podróż. 

Film miał już premierę festiwalową - po niej w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 37 recenzji, z czego 89% było pozytywnych (ze średnią 7,3/10). Światową premierę zaplanowano na 31 lipca.

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