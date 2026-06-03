Newsy "Ice Cream Man": Zobacz krwawy zwiastun nowego filmu Eliego Rotha
Wideo

"Ice Cream Man": Zobacz krwawy zwiastun nowego filmu Eliego Rotha

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ice+Cream+Man%22%3A+Zobacz+krwawy+zwiastun+nowego+filmu+Eliego+Rotha-166931
&quot;Ice Cream Man&quot;: Zobacz krwawy zwiastun nowego filmu Eliego Rotha
Lody, lody dla ochłody… Wraz z letnimi miesiącami nadchodzi "Ice Cream Man", czyli nowy horror Eliego Rotha. Z pewnością zmrozi on Wam krew w żyłach. Próbkę tego, co Was czeka, możecie zobaczyć w krótkim zwiastunie. Ostrzegamy: tylko dla widzów o mocnych nerwach. 

Zobacz krwawy zwiastun "Ice Cream Man"


Premiera "Ice Cream Man" zaplanowana jest na 7 sierpnia tego roku. Przeniesiemy się do idyllicznego miasteczka, które odwiedza tajemniczy sprzedawca lodów. Serwowane przez niego słodkie przekąski mają na dzieci przerażający wpływ. Zobaczcie sami:



Eli Roth nie tylko napisał scenariusz (wspólnie z Noah Belsonem), wyreżyserował i wyprodukował film, ale też zagrał w nim jedną z ról. Jako tytułowego sprzedawcę lodów zobaczymy Ariego Millena. Towarzyszyć im będą m.in. Benjamin Byron Davis, Sarah Abbott, Rodrigo Frenandez-Stoll, Darrin Baker, a także szereg młodych aktorów: Carina BattrickLochlan Miller, Charlie Storey, Luke Dietz, Addison Bell i Tyler Ronald.

GettyImages-2271359737.jpg Getty Images © Ethan Miller
Eli Roth promujący "Ice Cream Man" podczas CinemaConu w Las Vegas

Kim jest Eli Roth?


Eli Roth to reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego dorobku znajdziemy przede wszystkim horrory ("Śmiertelna gorączka", "Hostel", "Hostel 2", "Noc Dziękczynienia") i thrillery ("Kto tam?", "Życzenie śmierci"). Zrealizował też emitowany przez AMC dokument "History of Horror". Jako aktor najlepiej znany jest z roli w "Bękartach wojny" Quentina Tarantino, zagrał tez niewielką rolę w jego "Grindhouse: Death Proof". Mogliśmy zobaczyć go też w "Piranii 3D", thrillerze "Aftershock. Miasto chaosu", horrorze "Klaun", a ostatnio w kontrowersyjnym serialu "Idol" i zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Zawsze przychodzi noc".

Powiązane artykuły Eli Roth

Zobacz wszystkie artykuły

Ice Cream Man  (2026)

 Ice Cream Man

Najnowsze Newsy

Wideo

Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź w zwiastunie

Wideo

Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun "Lucky"

1 komentarz
Wideo Gry

Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery

VOD Seriale

Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego

3 komentarze
Gry

"Onimusha: Way of the Sword" z datą premiery. Demo już dostępne

Wideo Gry

"Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.

Wideo Gry

"Until Dawn 2". Jest pierwszy zwiastun!

7 komentarzy