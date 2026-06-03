"Ice Cream Man": Zobacz krwawy zwiastun nowego filmu Eliego Rotha

Lody, lody dla ochłody… Wraz z letnimi miesiącami nadchodzi "Ice Cream Man", czyli nowy horror Eliego Rotha. Z pewnością zmrozi on Wam krew w żyłach. Próbkę tego, co Was czeka, możecie zobaczyć w krótkim zwiastunie. Ostrzegamy: tylko dla widzów o mocnych nerwach.
Zobacz krwawy zwiastun "Ice Cream Man"
Premiera "Ice Cream Man
" zaplanowana jest na 7 sierpnia tego roku. Przeniesiemy się do idyllicznego miasteczka, które odwiedza tajemniczy sprzedawca lodów. Serwowane przez niego słodkie przekąski mają na dzieci przerażający wpływ. Zobaczcie sami: Eli Roth
nie tylko napisał scenariusz (wspólnie z Noah Belsonem
), wyreżyserował i wyprodukował film, ale też zagrał w nim jedną z ról. Jako tytułowego sprzedawcę lodów zobaczymy Ariego Millena
. Towarzyszyć im będą m.in. Benjamin Byron Davis
, Sarah Abbott
, Rodrigo Frenandez-Stoll, Darrin Baker
, a także szereg młodych aktorów: Carina Battrick
, Lochlan Miller
, Charlie Storey
, Luke Dietz, Addison Bell
i Tyler Ronald
.
Getty Images © Ethan Miller
Eli Roth promujący "Ice Cream Man" podczas CinemaConu w Las Vegas
Kim jest Eli Roth?Eli Roth
to reżyser, scenarzysta, producent i aktor. W jego dorobku znajdziemy przede wszystkim horrory ("Śmiertelna gorączka
", "Hostel
", "Hostel 2
", "Noc Dziękczynienia
") i thrillery ("Kto tam?
", "Życzenie śmierci
"). Zrealizował też emitowany przez AMC dokument "History of Horror
". Jako aktor najlepiej znany jest z roli w "Bękartach wojny
" Quentina Tarantino
, zagrał tez niewielką rolę w jego "Grindhouse: Death Proof
". Mogliśmy zobaczyć go też w "Piranii 3D
", thrillerze "Aftershock. Miasto chaosu
", horrorze "Klaun
", a ostatnio w kontrowersyjnym serialu "Idol
" i zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze "Zawsze przychodzi noc
".