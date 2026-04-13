"Idź przodem, bracie": Netflix ogłasza 2. sezon polskiego hitu. Co o nim wiemy?

autor: Rafał Pałka
Jak podaje Netflix, serial "Idź przodem, bracie" powróci z drugim sezonem. Twórcy zapowiadają nowe twarze w obsadzie oraz jeszcze więcej spektakularnych scen akcji. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

Co wiemy o 2. sezonie "Idź przodem, bracie"?


Właśnie dobiegają końca zdjęcia do drugiego sezonu serialu Netflixa "Idź przodem, bracie" z Piotrem Witkowskim i Konradem Elerykiem w rolach głównych. Kontynuacja zaskoczy fanów większą skalą, wyższą stawką i jeszcze bardziej angażującą historią za sprawą nowych postaci, w które wcielą się Agnieszka Grochowska, Michalina Łabacz, Łukasz Simlat, Mirosław Kropielnicki i Piotr Żurawski

Ponad rok po wydarzeniach pierwszego sezonu los ponownie splata drogi Oskara (Piotr Witkowski), byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka (Konrad Eleryk) oraz bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Oskar zdecydował się zawrzeć z nim ryzykowną umowę, stawiając wszystko na jedną kartę. W drugim sezonie niespodziewane ultimatum sprowadzi na Oskara i jego rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo – jednocześnie stając się dla niego szansą na odkupienie. 

Za reżyserię drugiego sezonu odpowiada Aleksandra Terpińska, która wyreżyserowała m.in. doceniany na festiwalach film "Inni ludzie" oraz świetnie przyjęty przez publiczność i krytyków serial "Porządny człowiek".

O wyborze reżyserki i pracy nad nowym sezonem opowiada producent Łukasz Dzięcioł:

To była intuicja i przekonanie po obejrzeniu jej wcześniejszych projektów. Wiedziałem, że Aleksandra wniesie do tej historii świeżą perspektywę i ogromną uważność na postaci. Bardzo szybko złapaliśmy wspólny język – od początku myśleliśmy o tym sezonie przez pryzmat wiarygodności. Chcieliśmy, żeby każda decyzja bohaterów i każda emocja były prawdziwe. Wspólnie z Aleksandrą w tym sezonie podnosimy jeszcze bardziej poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość i spektakularność scen akcji – chcemy, żeby widzowie zobaczyli na ekranie widowisko światowej klasy.

"Idź przodem, bracie" w programie Serial Killers


Przypominamy odcinek programu Serial KIllers, w którym o pierwszym sezonie "Idź przodem, bracie" rozmawiają Łukasz Muszyński i Paweł Robaczek: 



