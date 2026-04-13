"Idź przodem, bracie": Netflix ogłasza 2. sezon polskiego hitu. Co o nim wiemy?

Jak podaje Netflix, serial "Idź przodem, bracie" powróci z drugim sezonem. Twórcy zapowiadają nowe twarze w obsadzie oraz jeszcze więcej spektakularnych scen akcji. Premiera zaplanowana jest na 2027 rok.
Co wiemy o 2. sezonie "Idź przodem, bracie"?
Właśnie dobiegają końca zdjęcia do drugiego sezonu serialu Netflixa "Idź przodem, bracie
" z Piotrem Witkowskim
i Konradem Elerykiem
w rolach głównych. Kontynuacja zaskoczy fanów większą skalą, wyższą stawką i jeszcze bardziej angażującą historią za sprawą nowych postaci, w które wcielą się Agnieszka Grochowska
, Michalina Łabacz
, Łukasz Simlat
, Mirosław Kropielnicki
i Piotr Żurawski
.
Fot. R. Pałka
Ponad rok po wydarzeniach pierwszego sezonu los ponownie splata drogi Oskara (Piotr Witkowski
), byłego funkcjonariusza uwikłanego w świat przestępczy przez długi ojca, jego szwagra Sylwka (Konrad Eleryk
) oraz bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk
). Oskar zdecydował się zawrzeć z nim ryzykowną umowę, stawiając wszystko na jedną kartę. W drugim sezonie niespodziewane ultimatum sprowadzi na Oskara i jego rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo – jednocześnie stając się dla niego szansą na odkupienie.
Fot. K. Wiktor
Fot. R. Pałka
Za reżyserię drugiego sezonu odpowiada Aleksandra Terpińska
, która wyreżyserowała m.in. doceniany na festiwalach film "Inni ludzie
" oraz świetnie przyjęty przez publiczność i krytyków serial "Porządny człowiek
".
O wyborze reżyserki i pracy nad nowym sezonem opowiada producent Łukasz Dzięcioł
: To była intuicja i przekonanie po obejrzeniu jej wcześniejszych projektów. Wiedziałem, że Aleksandra wniesie do tej historii świeżą perspektywę i ogromną uważność na postaci. Bardzo szybko złapaliśmy wspólny język – od początku myśleliśmy o tym sezonie przez pryzmat wiarygodności. Chcieliśmy, żeby każda decyzja bohaterów i każda emocja były prawdziwe. Wspólnie z Aleksandrą w tym sezonie podnosimy jeszcze bardziej poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość i spektakularność scen akcji – chcemy, żeby widzowie zobaczyli na ekranie widowisko światowej klasy.
