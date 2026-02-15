Gwiazda "Białego Lotosu" na pierwszym zdjęciu z filmu Szumowskiej

Kilka lat temu informowaliśmy, że Małgorzata Szumowska pracuje nad biografią żony Fiodora Dostojewskiego (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. Wokół projektu długo panowała cisza. Wygląda jednak na to, że prace trwają, a już wkrótce zobaczymy ich efekty.
"Idiot(s)": Aimee Lou Wood i Johnny Flynn na pierwszym zdjęciu z planu
Scenariusz komediodramatu "Idiot(s)
", znanego wcześniej po tytułem "The Gambler's Wife", powstał na kanwie książki "The Gambler's Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana. Opowiada ona o życiu sławnego rosyjskiego pisarza i jego żony Anny w czasie, gdy pracował nad "Idiotą". Poniżej możecie zobaczyć parę bohaterów – granych przez Aimee Lou Wood
i Johnny'ego Flynna
– na pierwszym zdjęciu z planu:
Fot. Nowhere Sp. z o.o.Szumowska
i Englert
współpracowali nad scenariuszem wspólnie z Kasperem Bajonem
i Bríd Arnstein
. Englert
będzie też odpowiadał za zdjęcia. Wśród producentów znaleźli się Ilya Stewart
, Vladimir Zemtsov
i Lota Dascioraite.
Wspólne projekty Małgorzaty Szumowskiej i Michała Enlgerta. Zwiastun "Kobiety z..."Michał Englert
przez lata współpracował z Małgorzatą Szumowską
jako operator. Nakręcili wspólnie takie filmy jak "33 sceny z życia
", "Sponsoring
", "W imię…
", "Body/Ciało
", "Twarz
", "Córka boga
", "Śniegu już nigdy nie będzie
" czy "Infinite Storm
". "Idiot(s)
" będzie ich trzecim filmem – po "Kobiecie z...
" i "All Inclusive
" (zwiastun poniżej) – który wspólnie wyreżyserowali.