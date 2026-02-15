Newsy Filmy Multimedia Gwiazda "Białego Lotosu" na pierwszym zdjęciu z filmu Szumowskiej
Filmy / Multimedia

Gwiazda "Białego Lotosu" na pierwszym zdjęciu z filmu Szumowskiej

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Idiot%28s%29%22%3A+Aimee+Lou+Wood+i+Johnny+Flynn+w+nowym+filmie+Szumowskiej+i+Englerta+%5BFOTO%5D-165201
Gwiazda &quot;Białego Lotosu&quot; na pierwszym zdjęciu z filmu Szumowskiej
źródło: Getty Images
autor: Stefania D'Alessandro
Kilka lat temu informowaliśmy, że Małgorzata Szumowska pracuje nad biografią żony Fiodora Dostojewskiego (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. Wokół projektu długo panowała cisza. Wygląda jednak na to, że prace trwają, a już wkrótce zobaczymy ich efekty.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Idiot(s)": Aimee Lou Wood i Johnny Flynn na pierwszym zdjęciu z planu


Scenariusz komediodramatu "Idiot(s)", znanego wcześniej po tytułem "The Gambler's Wife", powstał na kanwie książki "The Gambler's Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana. Opowiada ona o życiu sławnego rosyjskiego pisarza i jego żony Anny w czasie, gdy pracował nad "Idiotą". Poniżej możecie zobaczyć parę bohaterów – granych przez Aimee Lou Wood i Johnny'ego Flynna – na pierwszym zdjęciu z planu:

Fot. Nowhere Sp. z o.o.

Szumowska i Englert współpracowali nad scenariuszem wspólnie z Kasperem Bajonem i Bríd Arnstein. Englert będzie też odpowiadał za zdjęcia. Wśród producentów znaleźli się Ilya StewartVladimir Zemtsov i Lota Dascioraite. 

Wspólne projekty Małgorzaty Szumowskiej i Michała Enlgerta. Zwiastun "Kobiety z..."


Michał Englert przez lata współpracował z Małgorzatą Szumowską jako operator. Nakręcili wspólnie takie filmy jak "33 sceny z życia", "Sponsoring", "W imię…", "Body/Ciało", "Twarz", "Córka boga", "Śniegu już nigdy nie będzie" czy "Infinite Storm". "Idiot(s)" będzie ich trzecim filmem –  po "Kobiecie z..." i "All Inclusive" (zwiastun poniżej) – który wspólnie wyreżyserowali.

Powiązane artykuły The Idiot(s)

Zobacz wszystkie artykuły

The Idiot(s)  (2027)

 The Idiot(s)

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: "Wichrowe wzgórza" liderem weekendu

13 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Wolność słowa na Berlinale. Oświadczenie dyrektorki festiwalu

19 komentarzy
Gry

Saudyjczycy dają 7 MILIARDÓW DOLARÓW za grę mobilną

7 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Grzesznicy" o krok bliżej Oscara za charakteryzację

35 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Shelly Desai, aktor znany m.in. z "Żylety"

4 komentarze
VOD Seriale

Elisabeth Moss jako szantażowana prawniczka

Seriale

Pierwsza gwiazda "Słonecznego patrolu" wybrana

23 komentarze