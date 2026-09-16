"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": Zobacz finalny zwiastun

Zbliża się premiera widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Odpowiedzialne za produkcję studio Lionsgate zaprezentowało finalny zwiastun oraz nowe plakaty. Możecie je zobaczyć poniżej.
Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
"Rzuć wyzwanie władzy", "Skapitalizuj władzę" – czytamy na nowych plakatach "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
".
Film trafi na ekrany polskich kin 20 listopada 2026 roku. W rolach Leonore Dove Baird i Haymitcha Abernathy'ego
zobaczymy Whitney Peak
i Josepha Zadę
. Towarzyszyć im będą m.in. Ralph Fiennes
, Mckenna Grace
, Jesse Plemons
, Maya Hawke
i Elle Fanning
. Zobaczcie nowy zwiastun:
Finalny zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu, zarówno z przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i z walk na arenie. A fani już odliczają dni do premiery! Zostało ich dokładnie sześćdziesiąt cztery.
W udostępnionym przez dystrybutora opisie filmu czytamy: W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę Pięćdziesiątych Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.
Udostępniono także pierwsze polskie plakaty filmu. Można je zobaczyć poniżej.