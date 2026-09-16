Newsy "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": Zobacz finalny zwiastun
Wideo

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": Zobacz finalny zwiastun

Informacja nadesłana: youtube.com /
https://www.filmweb.pl/news/%22Igrzyska+%C5%9Bmierci%3A+Wsch%C3%B3d+s%C5%82o%C5%84ca+w+dniu+do%C5%BCynek%22%3A+Zobacz+finalny+zwiastun-168629
&quot;Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek&quot;: Zobacz finalny zwiastun
źródło: materialy promocyjne
Zbliża się premiera widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". Odpowiedzialne za produkcję studio Lionsgate zaprezentowało finalny zwiastun oraz nowe plakaty. Możecie je zobaczyć poniżej.

Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"


"Rzuć wyzwanie władzy", "Skapitalizuj władzę" – czytamy na nowych plakatach "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". 

Film trafi na ekrany polskich kin 20 listopada 2026 roku. W rolach Leonore Dove Baird i Haymitcha Abernathy'ego zobaczymy Whitney Peak i Josepha Zadę. Towarzyszyć im będą m.in. Ralph Fiennes, Mckenna Grace, Jesse Plemons , Maya Hawke i Elle Fanning. Zobaczcie nowy zwiastun:



Finalny zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu, zarówno z przygotowań do 50. Głodowych Igrzysk, jak i z walk na arenie. A fani już odliczają dni do premiery! Zostało ich dokładnie sześćdziesiąt cztery.

W udostępnionym przez dystrybutora opisie filmu czytamy:
 
W państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden… W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę Pięćdziesiątych Głodowych Igrzysk skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.

Udostępniono także pierwsze polskie plakaty filmu. Można je zobaczyć poniżej. 


Powiązane artykuły Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Zobacz wszystkie artykuły

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek  (2026)

 Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Igrzyska śmierci  (2012)

 Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia  (2013)

 Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1  (2014)

 Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1

Najnowsze Newsy

Filmy

Worthington, Hemsworth i Delevingne w miłosnym trójkącie

Filmy

Ashton Kutcher i Alison Brie w komedii u Gregga Arakiego

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Czarna kula", "Życie snem" dołączają do rywalizacji

5 komentarzy
Filmy Multimedia

Nick Nolte i Milo Gibson w horrorze. Zobacz pierwsze zdjęcie

Filmy

Gwiazda "Riverdale" w horrorze twórców "Hail Mary"

Filmy

Robert De Niro zagra legendę sportu?

3 komentarze
Seriale

"The Last of Us". Los serialu oficjalnie potwierdzony

74 komentarze