Newsy Filmy "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": premiera albumu ze ścieżką dźwiękową 13 listopada! Zaśpiewają też gwiazdy filmu
Filmy

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": premiera albumu ze ścieżką dźwiękową 13 listopada! Zaśpiewają też gwiazdy filmu

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22Igrzyska+%C5%9Bmierci%3A+Wsch%C3%B3d+s%C5%82o%C5%84ca+w+dniu+do%C5%BCynek%22%3A+premiera+albumu+ze+%C5%9Bcie%C5%BCk%C4%85+d%C5%BAwi%C4%99kow%C4%85+13+listopada+Za%C5%9Bpiewaj%C4%85+te%C5%BC+gwiazdy+filmu-169472
&quot;Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek&quot;: premiera albumu ze ścieżką dźwiękową 13 listopada! Zaśpiewają też gwiazdy filmu
13 listopada, na tydzień przed kinową premierą niecierpliwie wyczekiwanego przez fanów filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", ukaże się album ze ścieżką dźwiękową najnowszej odsłony serii. Płyta, której producentem wykonawczym jest nagrodzony Grammy Dave Cobb, znany ze współpracy m.in. z Chrisem Stapletonem i Sturgillem Simpsonem, nosi tytuł "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)" i zawiera 29 utworów. Ich listę właśnie udostępniono.

Ale karty odsłaniano powoli. Najpierw w serwisach streamingowych pojawił się singiel dwukrotnie nominowanego do nagrody Grammy Noaha Kahana. Piosenkę urodzonego w 1997 roku artysty, który stał się rozpoznawalnym globalnie głosem swojego pokolenia, poznaliśmy 2 października. "Draw You Out" to, jak zdradził Universal Music Polska, owoc współpracy Kahana z nagrodzonym Grammy producentem Aaronem Dessnerem. Utwór został napisany specjalnie z myślą o filmie i jest inspirowany opowiadaną w nim historią. Dodajmy, że Noah Kahan to muzyk, który zgromadził do tej pory blisko 20 mld streamów, sprzedał 19 mln albumów, zdobył 24 złote i platynowe płyty w USA i sprzedał ponad 2 mln biletów na całym świecie.

16 października do sieci trafił utwór zespołu The Smashing Pumpkins "Black Stars". Piosenka jest autorskim wkładem jednego z najbardziej wpływowych zespołów rocka alternatywnego w uniwersum "Igrzysk śmierci". Universal Music Polska podał, że grupa połączyła przy tej okazji siły z cenionym producentem Butchem Vigiem. To ich pierwsza współpraca od czasu klasycznego albumu "Siamese Dream" z 1993 roku, który zyskał w USA status siedmiokrotnie platynowej płyty.


30 października ujawniono kolejny utwór – "Favor". Jego autorka, kubańsko-amerykańska wokalistka i producentka Gigi Perez, powiedziała: – To naprawdę wielki zaszczyt móc stworzyć piosenkę na potrzeby "Igrzysk śmierci". Historie opowiadane w tej serii wywierały na mnie ogromny wpływ, odkąd skończyłam 12 lat. Współautorem i współproducentem utworu jest Aidan Hobbs.

Dziś już wiemy, jak wielka jest różnorodność wykonawców, którzy wzięli udział w projekcie. W zestawie znajdujemy utwory takich artystów jak zespół The Cure ("Alone – Live in Berlin 2022"), Depeche Mode & Karyyn ("Survive – Arena Mix/Karyyn Rework"), Stevie Nicks ("Doing The Best That I Can – Arena Mix") czy Ella Langley ("Here Then We’re Gone"). Zaskoczeniem jest, że kilka piosenek wykonują gwiazdy filmu – Mckenna Grace i Whitney Peak. Na płycie usłyszymy także Jennifer Lawrence, która powraca jako Katniss Everdeen. Śpiewa ona słynną kołysankę "Deep in the Meadow".

Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci" młody Haymitch Abernathy zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję. W świecie, w którym zwycięzca może być tylko jeden, Haymitch odkrywa, że czasem największa siła to mieć o co walczyć.
 
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada!

Smashing Pumpkins "Black Stars"



Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Zobacz wszystkie artykuły

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek  (2026)

 Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Igrzyska śmierci  (2012)

 Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia  (2013)

 Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1  (2014)

 Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

Statham i Ritchie razem po raz siódmy

Festiwale i nagrody Filmy

Znamy pełny program 17. TAURON American Film Festival

1 komentarz
Filmy

Dominic West i John Cleese na weselu bez młodej pary

VOD Filmy

Jest nowy serwis streamingowy! Marcin Pieńkowski o Cinobo

36 komentarzy
VOD Wideo

Tą sprawą żyła cała Polska. Zwiastun "Prawa bestii"

11 komentarzy
Filmy

Brolin wpadnie do wody, Renner ruszy na poszukiwania

Filmy

Elle Fanning jako pisarka dla dzieci. W obsadzie wiele gwiazd

1 komentarz