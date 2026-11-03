"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": premiera albumu ze ścieżką dźwiękową 13 listopada! Zaśpiewają też gwiazdy filmu

13 listopada, na tydzień przed kinową premierą niecierpliwie wyczekiwanego przez fanów filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", ukaże się album ze ścieżką dźwiękową najnowszej odsłony serii. Płyta, której producentem wykonawczym jest nagrodzony Grammy Dave Cobb, znany ze współpracy m.in. z Chrisem Stapletonem i Sturgillem Simpsonem, nosi tytuł "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)" i zawiera 29 utworów. Ich listę właśnie udostępniono.
Ale karty odsłaniano powoli. Najpierw w serwisach streamingowych pojawił się singiel dwukrotnie nominowanego do nagrody Grammy Noaha Kahana. Piosenkę urodzonego w 1997 roku artysty, który stał się rozpoznawalnym globalnie głosem swojego pokolenia, poznaliśmy 2 października. "Draw You Out" to, jak zdradził Universal Music Polska, owoc współpracy Kahana z nagrodzonym Grammy producentem Aaronem Dessnerem. Utwór został napisany specjalnie z myślą o filmie i jest inspirowany opowiadaną w nim historią. Dodajmy, że Noah Kahan to muzyk, który zgromadził do tej pory blisko 20 mld streamów, sprzedał 19 mln albumów, zdobył 24 złote i platynowe płyty w USA i sprzedał ponad 2 mln biletów na całym świecie.
16 października do sieci trafił utwór zespołu The Smashing Pumpkins "Black Stars". Piosenka jest autorskim wkładem jednego z najbardziej wpływowych zespołów rocka alternatywnego w uniwersum "Igrzysk śmierci". Universal Music Polska podał, że grupa połączyła przy tej okazji siły z cenionym producentem Butchem Vigiem. To ich pierwsza współpraca od czasu klasycznego albumu "Siamese Dream" z 1993 roku, który zyskał w USA status siedmiokrotnie platynowej płyty.
30 października ujawniono kolejny utwór – "Favor". Jego autorka, kubańsko-amerykańska wokalistka i producentka Gigi Perez, powiedziała: – To naprawdę wielki zaszczyt móc stworzyć piosenkę na potrzeby "Igrzysk śmierci". Historie opowiadane w tej serii wywierały na mnie ogromny wpływ, odkąd skończyłam 12 lat. Współautorem i współproducentem utworu jest Aidan Hobbs.
Dziś już wiemy, jak wielka jest różnorodność wykonawców, którzy wzięli udział w projekcie. W zestawie znajdujemy utwory takich artystów jak zespół The Cure ("Alone – Live in Berlin 2022"), Depeche Mode & Karyyn ("Survive – Arena Mix/Karyyn Rework"), Stevie Nicks ("Doing The Best That I Can – Arena Mix") czy Ella Langley ("Here Then We’re Gone"). Zaskoczeniem jest, że kilka piosenek wykonują gwiazdy filmu – Mckenna Grace i Whitney Peak. Na płycie usłyszymy także Jennifer Lawrence, która powraca jako Katniss Everdeen. Śpiewa ona słynną kołysankę "Deep in the Meadow".
Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci
" młody Haymitch Abernathy
zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję. W świecie, w którym zwycięzca może być tylko jeden, Haymitch
odkrywa, że czasem największa siła to mieć o co walczyć. "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w kinach od 20 listopada!
Smashing Pumpkins "Black Stars"
Informacja sponsorowana