Chleba i igrzysk! Oto zwiastun nowych "Igrzysk śmierci"

Lionsgate pomalutku zaprasza widzów na dożynki! W sieci zadebiutował właśnie długo oczekiwany przez fanów zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", kolejnego prequela kultowej serii Suzanne Collins. Możecie zobaczyć go poniżej.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" – zwiastun filmu
"Igrzyska śmierci" wciąż trwają
Przypomnijmy, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins
oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Obraz powstał na motywach książki Collins
wydanej w 2025 roku.
Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego
(grał go Woody Harrelson
), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss
i Peety
. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch
walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. Akcja tej części rozgrywać się będzie 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci
".
W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy
z Dwunastego Dystryktu.
W głównej roli pojawia się w filmie Joseph Zada
. Partnerują mu: Elle Fanning
jako Effie Trinket
, Kieran Culkin
jako Caesar Flickerman
, Jesse Plemons
jako Plutarch Heavensbee
, Kelvin Harrison Jr
. jako Beetee Latier
, Ralph Fiennes
jako prezydent Coriolanus Snow
, Lili Taylor
jako Mags Flanagan i Maya Hawke
jako Wiress.
Reżyserem produkcji jest Francis Lawrence
, twórca związany z serią od czasu "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia
". Za scenariusz odpowiada z kolei Billy Ray
, autor tekstów takich produkcji jak "Stan gry
", "Kapitan Phillips
", czy pierwsze "Igrzyska śmierci
".