Chleba i igrzysk! Oto zwiastun nowych "Igrzysk śmierci"

Lionsgate pomalutku zaprasza widzów na dożynki! W sieci zadebiutował właśnie długo oczekiwany przez fanów zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", kolejnego prequela kultowej serii Suzanne Collins. Możecie zobaczyć go poniżej.

Przypomnijmy, że "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" to prequel wydarzeń znanych z bestsellerowych książek autorstwa Suzanne Collins oraz z filmów nakręconych na ich podstawie. Obraz powstał na motywach książki Collins wydanej w 2025 roku.



Tym razem poznajemy historię Haymitcha Abernathy’ego (grał go Woody Harrelson), jednego z głównych bohaterów serii, zwycięzcy Głodowych Igrzysk i mentora Katniss i Peety. Cofamy się zatem do czasu, gdy młody Haymitch walczył w Pięćdziesiątych Głodowych Igrzyskach. Akcja tej części rozgrywać się będzie 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". 

W podzielonym na dystrykty państwie Panem, ze stolicą w Kapitolu, co roku odbywają się krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z dystryktów. Zwycięzca może być tylko jeden... W tym szczególnym roku, z okazji Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, na arenę skierowanych zostanie dwukrotnie więcej trybutów. Wśród nich szesnastoletni Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu.



W głównej roli pojawia się w filmie Joseph Zada. Partnerują mu: Elle Fanning jako Effie Trinket, Kieran Culkin jako Caesar Flickerman, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Lili Taylor jako Mags Flanagan i Maya Hawke jako Wiress.

Reżyserem produkcji jest Francis Lawrence, twórca związany z serią od czasu "Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia". Za scenariusz odpowiada z kolei Billy Ray, autor tekstów takich produkcji jak "Stan gry", "Kapitan Phillips", czy pierwsze "Igrzyska śmierci".

Powiązane artykuły Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Zobacz wszystkie artykuły

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek  (2026)

 Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek

Igrzyska śmierci  (2012)

 Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia  (2013)

 Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia

Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1  (2014)

 Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1

Najnowsze Newsy

Seriale Wideo

To "Euforia" czy "Breaking Bad"? Pierwsze wrażenia z 3. sezonu

VOD Seriale

Netflix dał zielone światło polskiemu hitowi. Będzie 2. sezon

1 komentarz
VOD Seriale

Nowy sezon serialu "Euforia" już od dziś w HBO Max

Festiwale i nagrody Filmy

Mastercard OFF CAMERA: Jim Sheridan z nagrodą "Pod Prąd"

Filmy Box office

Box Office Świat: "Super Mario Galaxy Film" goni chiński hit

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: "Super Mario Galaxy Film" szaleje

29 komentarzy
Inne Seriale

Frankie Muniz roztrzaskał samochód w czasie Bristol Motor Speedway

13 komentarzy