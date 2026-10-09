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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - czas trwania filmu ujawniony

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Igrzyska+%C5%9Bmierci%3A+Wsch%C3%B3d+s%C5%82o%C5%84ca+w+dniu+do%C5%BCynek%22+-+czas+trwania+filmu+ujawniony-169023
&quot;Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek&quot; - czas trwania filmu ujawniony
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafią do kin 20 listopada. Dziś poznaliśmy czas trwania filmu. Jak się okazuje, będzie to najdłuższa odsłona kasowej serii opartej na książkach Suzanne Collins. Seans potrwa 2 godziny i 38 minut, czyli o minutę dłużej niż w przypadku "Ballady ptaków i węży" z 2023 roku.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o filmie



Za kamerą "Wschodu słońca w dniu dożynek" stanął Francis Lawrence, który wyreżyserował niemal wszystkie poprzednie części cyklu. Scenariusz napisali Billy Ray i Michael Lesslie. W obsadzie znaleźli się: Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke, Glenn Close, Mckenna Grace oraz Lili Taylor. W epizodycznej roli pojawi się także Jennifer Lawrence powracająca jako Katniss Everdeen.


Nowy film będzie prequelem, którego akcja rozegra się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Młody Haymitch Abernathy (Zada) zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję.

Produkcja ma szansę przyciągnąć do kin liczną widownię. Według aktualnych prognoz "Wschód słońca w dniu dożynek" może zarobić w USA około 60 milionów dolarów w pierwszy weekend wyświetlania. Jak podaje serwis The Numbers, budżet filmu wynosi 185 milionów dolarów. Dla porównania "Ballada ptaków i węży" kosztowała tylko 100 milionów. 

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun



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