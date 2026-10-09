"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - czas trwania filmu ujawniony

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafią do kin 20 listopada. Dziś poznaliśmy czas trwania filmu. Jak się okazuje, będzie to najdłuższa odsłona kasowej serii opartej na książkach Suzanne Collins. Seans potrwa 2 godziny i 38 minut, czyli o minutę dłużej niż w przypadku "Ballady ptaków i węży" z 2023 roku.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o filmie
Za kamerą "Wschodu słońca w dniu dożynek
" stanął Francis Lawrence
, który wyreżyserował niemal wszystkie poprzednie części cyklu. Scenariusz napisali Billy Ray
i Michael Lesslie
. W obsadzie znaleźli się: Joseph Zada
, Ralph Fiennes
, Elle Fanning
, Jesse Plemons
, Kieran Culkin
, Maya Hawke
, Glenn Close
, Mckenna Grace
oraz Lili Taylor
. W epizodycznej roli pojawi się także Jennifer Lawrence
powracająca jako Katniss Everdeen
.
Nowy film będzie prequelem, którego akcja rozegra się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci
". Młody Haymitch Abernathy
(Zada
) zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję.
Produkcja ma szansę przyciągnąć do kin liczną widownię. Według aktualnych prognoz "Wschód słońca w dniu dożynek
" może zarobić w USA około 60 milionów dolarów w pierwszy weekend wyświetlania. Jak podaje serwis The Numbers, budżet filmu wynosi 185 milionów dolarów. Dla porównania "Ballada ptaków i węży
" kosztowała tylko 100 milionów.
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun