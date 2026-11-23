212 007 widzów obejrzało "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" w pierwszy weekend wyświetlania filmu. To niemal dwukrotnie lepszy rezultat niż otwarcie "Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży" z 2023 roku, zbliżający się do rekordowych wyników "Igrzysk śmierci: Kosogłosa. Części 1" oraz "Igrzysk śmierci: Kosogłosa. Części 2".
Komentatorzy wskazują, że imponujący, globalny rezultat "Wschodu słońca w dniu dożynek
" świadczy o tym, że opowieść o świecie Panem jest nadal żywa i budząca emocje, a popularność serii nie osłabła pomimo upływu lat. Analitycy zwracają uwagę, że produkcja skutecznie przyciągnęła zarówno fanów pamiętających czasy Jennifer Lawrence, jak i młodszych widzów
– czytamy w Onecie, w tekście Damiana Kortyki. Nowe "Igrzyska śmierci" hitem. Takiego wyniku mało kto oczekiwał
. Tłumy widzów w kinach. Gwiazdorska obsada i powrót kultowych postaci
– podsumował z kolei dziennikarz Wirtualnej Polski Przemek Romanowski. O spektakularnym debiucie filmu w kinach witryna RMF FM, piórem Natalii Zoń, napisała tak: Najbardziej wyczekiwany film jesieni z fenomenalnym wynikiem w box office! Nawet premiera GTA VI go nie zatrzymała. Prequel o młodym Haymitchu zdominował światowy box office, przynosząc twórcom aż 225 milionów dolarów już w pierwszy weekend wyświetlania. To wynik, który plasuje produkcję wśród największych tegorocznych hitó
w".
Na długo przed wydarzeniami znanymi z "Igrzysk śmierci
" młody Haymitch Abernathy
zostaje wylosowany do udziału w najbardziej brutalnej edycji Głodowych Igrzysk w historii. Oderwany od rodziny, przyjaciół i ukochanej, trafia na arenę, gdzie każdy dzień może być jego ostatnim. Aby przetrwać, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale także z systemem, który od lat odbiera ludziom nadzieję. W świecie, w którym zwycięzca może być tylko jeden, Haymitch odkrywa, że czasem największa siła to mieć o co walczyć.
Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"