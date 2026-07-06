"Iluzja 4": Jesse Eisenberg już nie może się doczekać

Gdy trzecia "Iluzja" trafiła w zeszłym roku na ekrany kin, wielu widzów wybrało się na nią z nostalgii i przywiązania do wykreowanego już przed ponad dekadą świata magicznych rabunków. Jak się okazuje, te pozytywne uczucia towarzyszyły także gwiazdom produkcji, które z radością wróciły do pracy nad kolejnym iluzjonistycznym widowiskiem. W najnowszym wywiadzie Jesse Eisenberg przyznał nawet, że aktywnie marzy o powrocie do świata "Iluzji". Dodał też, że nigdy nie czuł się szczęśliwszy w zawodzie, niż w trakcie wcielania się w rolę J. Daniela Atlasa.
Co powiedział Jesse Eisenberg?
Jako że trasa promocyjna trzeciej "Iluzji
" dawno już dobiegła końca, słowa Eisenberga
można traktować z nieco mniejszą podejrzliwością. Z niedawnej rozmowy z The Wrap bije zresztą autentyczny entuzjazm aktora. Zapytany przez dziennikarzy o ewentualny powrót w kolejnej części serii, Eisenberg
odpowiedział: Szczerze mówiąc, pragnę zrobić "Iluzję 4" bardziej niż cokolwiek na świecie. Nigdy nie czułem się szczęśliwszy niż wtedy, gdy grałem tę rolę.
W dalszej części rozmowy aktor przyznał, że część radości płynącej z grania w popularnej serii wynika z różnicy względem projektów, w które Eisenberg
zazwyczaj bywa zaangażowany. Wcielanie się w J. Daniela Atlasa pozwala mu na eksplorację innego typu bohatera, który zamiast uwikłania w egzystencjalny dramat, może dobrze bawić się podczas kolejnych skoków. Zazwyczaj gram ludzi ze skłonnością do depresji, co i mnie często wpędza w przygnębienie. Jednak grając tego pewnego siebie, wręcz aroganckiego iluzjonistę, schodzę z planu każdego dnia myśląc: "To było niesamowite". To jedyny bohater, który pozwala mi się wyprostować i nosić ładniejsze ciuchy. "Iluzja" to po prostu moja szczęśliwa przestrzeń –
dodał.
Pytania do Eisenberga
nie wzięły się z kosmosu. W trakcie zeszłorocznego CinemaConu przedstawiciele studia Lionsgate zapowiedzieli, że czwarta "Iluzja" jak najbardziej powstanie. Reżyserem, tak samo jak w przypadku poprzedniej odsłony, będzie Ruben Fleischer
. Decyzja nie powinna specjalnie dziwić – filmy z serii "Iluzja
" łącznie w kasach kin zarobiły prawie okrągły miliard dolarów. Stały się w ten sposób rzadkim przykładem odnoszącej sukcesy serii blockbusterów nieopartej na jakiejś popularnej franczyzie filmowej, komiksowej czy literackiej.
"Iluzja 3" – zwiastun filmu