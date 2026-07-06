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"Iluzja 4": Jesse Eisenberg już nie może się doczekać

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&quot;Iluzja 4&quot;: Jesse Eisenberg już nie może się doczekać
źródło: materialy promocyjne
Gdy trzecia "Iluzja" trafiła w zeszłym roku na ekrany kin, wielu widzów wybrało się na nią z nostalgii i przywiązania do wykreowanego już przed ponad dekadą świata magicznych rabunków. Jak się okazuje, te pozytywne uczucia towarzyszyły także gwiazdom produkcji, które z radością wróciły do pracy nad kolejnym iluzjonistycznym widowiskiem. W najnowszym wywiadzie Jesse Eisenberg przyznał nawet, że aktywnie marzy o powrocie do świata "Iluzji". Dodał też, że nigdy nie czuł się szczęśliwszy w zawodzie, niż w trakcie wcielania się w rolę J. Daniela Atlasa.

Co powiedział Jesse Eisenberg?



Jako że trasa promocyjna trzeciej "Iluzji" dawno już dobiegła końca, słowa Eisenberga można traktować z nieco mniejszą podejrzliwością. Z niedawnej rozmowy z The Wrap bije zresztą autentyczny entuzjazm aktora. Zapytany przez dziennikarzy o ewentualny powrót w kolejnej części serii, Eisenberg odpowiedział:

Szczerze mówiąc, pragnę zrobić "Iluzję 4" bardziej niż cokolwiek na świecie. Nigdy nie czułem się szczęśliwszy niż wtedy, gdy grałem tę rolę.

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W dalszej części rozmowy aktor przyznał, że część radości płynącej z grania w popularnej serii wynika z różnicy względem projektów, w które Eisenberg zazwyczaj bywa zaangażowany. Wcielanie się w J. Daniela Atlasa pozwala mu na eksplorację innego typu bohatera, który zamiast uwikłania w egzystencjalny dramat, może dobrze bawić się podczas kolejnych skoków. 

Zazwyczaj gram ludzi ze skłonnością do depresji, co i mnie często wpędza w przygnębienie. Jednak grając tego pewnego siebie, wręcz aroganckiego iluzjonistę, schodzę z planu każdego dnia myśląc: "To było niesamowite". To jedyny bohater, który pozwala mi się wyprostować i nosić ładniejsze ciuchy. "Iluzja" to po prostu moja szczęśliwa przestrzeń – dodał.

Pytania do Eisenberga nie wzięły się z kosmosu. W trakcie zeszłorocznego CinemaConu przedstawiciele studia Lionsgate zapowiedzieli, że czwarta "Iluzja" jak najbardziej powstanie. Reżyserem, tak samo jak w przypadku poprzedniej odsłony, będzie Ruben Fleischer. Decyzja nie powinna specjalnie dziwić – filmy z serii "Iluzja" łącznie w kasach kin zarobiły prawie okrągły miliard dolarów. Stały się w ten sposób rzadkim przykładem odnoszącej sukcesy serii blockbusterów nieopartej na jakiejś popularnej franczyzie filmowej, komiksowej czy literackiej. 

"Iluzja 3" – zwiastun filmu


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