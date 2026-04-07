Newsy Gry "Impossible Mission". Nadchodzi nowa część! 38 lat po ostatniej grze
"Impossible Mission". Nadchodzi nowa część! 38 lat po ostatniej grze

VGC / autor: /
&quot;Impossible Mission&quot;. Nadchodzi nowa część! 38 lat po ostatniej grze
Powiało nostalgią. W maju na rynek growy trafi trzecia część serii growej "Impossible Mission". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że "Impossible Mission 2" miało premierę w 1988 roku.

Pierwsza "Impossible Mission" trafiła na rynek w 1984 roku. Gra nie należała do najłatwiejszych, a mimo to (a może właśnie dlatego) podbiła serca ówczesnych graczy.  W 1985 roku gracze uznali ją najlepszym tytułem na Commodore 64. 

Za "Impossible Mission 3" odpowiadają Icon 64 Psytronik. Jak poprzednie części, tak i ta będzie platformówką akcji, w której gracz musi dokonać infiltracji siedziby złego Elvina Arombendera.


Gra wprowadzi kilka nowych mechanik, jak broń EMP oraz wybuch EMP do wyłączania robotów, możliwość niszczenia uszkodzonej scenerii oraz efekt unoszenia w 3D.

Gra będzie dostępna na kasetach dla graczy posiadających komputery Commodore 64 lub też na przypominających kasety USB dla tych, którzy korzystają z emulatorów C64.

Premiera gry została zaplanowana na 18 maja.

Zapowiedź gry "Impossible Mission III"



Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Mastercard OFF CAMERA: Kolejne tytuły w konkursie polskim

Filmy

Czy Nick Jonas przeżyje bożonarodzeniowy horror?

1 komentarz
Filmy

"Elden Ring": Gwiazda "Parks and Recreation" wyląduje w ekranizacji gry

1 komentarz
Seriale

"Euforia" skończy się po trzecim sezonie – sugeruje Zendaya

3 komentarze
Filmy

Kto zagra u boku Sama Rockwella w nowym thrillerze psychologicznym?

Filmy

Kto będzie rozrabiać z Gremlinami?

21 komentarzy
Filmy

"Drama" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City