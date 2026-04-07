"Impossible Mission". Nadchodzi nowa część! 38 lat po ostatniej grze

Powiało nostalgią. W maju na rynek growy trafi trzecia część serii growej "Impossible Mission". Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że "Impossible Mission 2" miało premierę w 1988 roku.
Tak drzewiej grywano
Pierwsza "Impossible Mission" trafiła na rynek w 1984 roku. Gra nie należała do najłatwiejszych, a mimo to (a może właśnie dlatego) podbiła serca ówczesnych graczy. W 1985 roku gracze uznali ją najlepszym tytułem na Commodore 64.
Za "Impossible Mission 3" odpowiadają Icon 64 Psytronik. Jak poprzednie części, tak i ta będzie platformówką akcji, w której gracz musi dokonać infiltracji siedziby złego Elvina Arombendera.
Gra wprowadzi kilka nowych mechanik, jak broń EMP oraz wybuch EMP do wyłączania robotów, możliwość niszczenia uszkodzonej scenerii oraz efekt unoszenia w 3D.
Gra będzie dostępna na kasetach dla graczy posiadających komputery Commodore 64 lub też na przypominających kasety USB dla tych, którzy korzystają z emulatorów C64.