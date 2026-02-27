Newsy Filmy Johnny wraca! Pierwszy teaser filmu "In A Violent Nature 2"
Johnny wraca! Pierwszy teaser filmu "In A Violent Nature 2"

Mamy dobrą wiadomość. Johnny powraca! I wreszcie możecie go zobaczyć w akcji. W ramach IGN Fan Fest zaprezentowany został pierwszy teaser filmu "In A Violent Nature 2".


Pierwszy "In A Violent Nature" miał swoją premierę w 2024 roku na festiwalu Sundance. Z miejsca został okrzyknięty najbrutalniejszym slasherem roku. Po premierze kinowego szybko zyskał status filmu kultowego.

Twórcy zapowiadają, że druga część będzie jeszcze bardziej krwawa i brutalna. Tym razem Johnny trafi na grupę młodych ludzi którzy co roku spędzają koniec sezonu na wspólnym obozie. Znajdzie się wśród nich młody, zbuntowany chłopak, niezbyt zadowolony z konieczności podporządkowania się opiece starszej siostry – szkolnej pedagożki.

Za film odpowiada Nathaniel Wilson, który w oryginale pełnił obowiązki asystenta reżysera. W rolę Johnny'ego ponownie wcieli się Ry Barrett.

