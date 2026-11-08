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"In Laws": Idris Elba w komedii akcji

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22In+Laws%22%3A+Idris+Elba+w+komedii+akcji-169567
&quot;In Laws&quot;: Idris Elba w komedii akcji
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
W marcu przyszłego roku w Hiszpanii rozpoczną się zdjęcia do komedii akcji "In Laws". Reżyserem, producentem i gwiazdą filmu będzie Idris Elba.

"In Laws": szczegóły filmu



Brytyjski gwiazdor wcieli się w Carsona Hughesa - agenta służb specjalnych, który znalazł się na czarnej liście i teraz za wszelką cenę stara się odzyskać dobre imię. W tym celu musi połączyć siły z młodym agentem, który rygorystycznie przestrzega procedur. Niedopasowany duet będzie musiał powstrzymać niebezpieczny spisek. Po drodze bohaterowie odkryją, że łączy ich więcej, niż początkowo sądzili. Obaj będą też musieli zdążyć na wesele, na którym nie może ich zabraknąć.

idris-elba-tytul-szlachecki.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Scenariusz napisali Jeffrey Greenstein oraz bracia Eshom i Ian Nelms. Podstawą był oryginalny tekst Adriana Speckherta i Cory'ego Hughesa. Dla Elby będzie to czwarty pełnometrażowy film w reżyserskim dorobku. Wcześniej nakręcił "Jamajczyka" (2018) oraz thriller "Above the Below", który trafi do kin 4 grudnia. Aktor ma również w planach niezatytułowany jeszcze film Apple'a, w którym zagra wraz z Wunmi Mosaku i Charliem Coksem

- Chcę robić filmy, które rozśmieszają widzów. Nie ma nic, co lubiłbym bardziej, niż dobrą komedię kumpelską. To gatunek, który zawsze uwielbiałem. Cieszę się, że będę mógł odcisnąć na nim autorski stempel - przyznał Elba w oficjalnym oświadczeniu.

Above the Below": zwiastun



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