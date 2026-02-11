Newsy Filmy Multimedia Gotowi na spotkanie z Johnnym? Pierwsze zdjęcie z horroru "In a Violent Nature 2"
Gotowi na spotkanie z Johnnym? Pierwsze zdjęcie z horroru "In a Violent Nature 2"

źródło: materialy promocyjne
Nadchodzi Johnny! Zamaskowany morderca z horroru "In a Violent Nature" wkrótce uderzy ponownie. Twórcy powstającego właśnie sequela udostępnili pierwsze zdjęcie z planu. 

"In a Violent Nature 2": Johnny na pierwszym zdjęciu z planu


Zdjęcia do "In a Violent Nature 2" ruszyły we wrześniu w Kanadzie. Aktualnie film jest na etapie postprodukcji. Krzesło reżysera zajął tym razem Nathaniel Wilson, który na planie pierwszej części pełnił obowiązki asystenta Chrisa Nasha. Do roli Johnny'ego powróci Ry Barrett. Zobaczcie go na pierwszym zdjęciu z planu: 



Twórcy zapowiadają, że druga część będzie jeszcze bardziej krwawa i brutalna. Tym razem Johnny trafi na grupę młodych ludzi którzy co roku spędzają koniec sezonu na wspólnym obozie. Znajdzie się wśród nich młody, zbuntowany chłopak, niezbyt zadowolony z konieczności podporządkowania się opiece starszej siostry – szkolnej pedagożki. W pozostałych rolach Lucas Nguyen, Olivia Scriven, Laurie Babin, Fionn Laird, Donald MacLean Jr. i Evan Marsh. Projekt zostanie zaprezentowany na targach w Berlinie. 

Zobacz zwiastun horroru "In a Violent Nature"


Premiera horroru "In a Violent Nature" – będącego debiutem Chrisa Nasha – odbyła się w 2024 roku na festiwalu Sundance. Przypominamy zwiastun: 



Ze zrujnowanej wieży strażackiej znika medalion, co powoduje, że spod ziemi wydostaje się zakrwawiony i wściekły Johnny, który podąża za męskimi głosami, chcąc odzyskać swoją własność. Dociera do pewnego domu, zabija właściciela i zabiera wisiorek, jednak szybko orientuje się, że ten nie należy do niego. Kontynuuje więc poszukiwania i, przemierzając las, trafia na grupkę nastolatków, którzy przy ognisku opowiadają miejską legendę związaną właśnie z Johnnym...

