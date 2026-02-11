Gotowi na spotkanie z Johnnym? Pierwsze zdjęcie z horroru "In a Violent Nature 2"

Nadchodzi Johnny! Zamaskowany morderca z horroru "In a Violent Nature" wkrótce uderzy ponownie. Twórcy powstającego właśnie sequela udostępnili pierwsze zdjęcie z planu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"In a Violent Nature 2": Johnny na pierwszym zdjęciu z planu
Zdjęcia do "In a Violent Nature 2
" ruszyły we wrześniu w Kanadzie. Aktualnie film jest na etapie postprodukcji. Krzesło reżysera zajął tym razem Nathaniel Wilson, który na planie pierwszej części pełnił obowiązki asystenta Chrisa Nasha
. Do roli Johnny'ego powróci Ry Barrett
. Zobaczcie go na pierwszym zdjęciu z planu:
Twórcy zapowiadają, że druga część będzie jeszcze bardziej krwawa i brutalna. Tym razem Johnny trafi na grupę młodych ludzi którzy co roku spędzają koniec sezonu na wspólnym obozie. Znajdzie się wśród nich młody, zbuntowany chłopak, niezbyt zadowolony z konieczności podporządkowania się opiece starszej siostry – szkolnej pedagożki. W pozostałych rolach Lucas Nguyen
, Olivia Scriven
, Laurie Babin
, Fionn Laird
, Donald MacLean Jr.
i Evan Marsh
. Projekt zostanie zaprezentowany na targach w Berlinie.
Zobacz zwiastun horroru "In a Violent Nature"
Premiera horroru "In a Violent Nature
" – będącego debiutem Chrisa Nasha
– odbyła się w 2024 roku na festiwalu Sundance. Przypominamy zwiastun:
Ze zrujnowanej wieży strażackiej znika medalion, co powoduje, że spod ziemi wydostaje się zakrwawiony i wściekły Johnny, który podąża za męskimi głosami, chcąc odzyskać swoją własność. Dociera do pewnego domu, zabija właściciela i zabiera wisiorek, jednak szybko orientuje się, że ten nie należy do niego. Kontynuuje więc poszukiwania i, przemierzając las, trafia na grupkę nastolatków, którzy przy ognisku opowiadają miejską legendę związaną właśnie z Johnnym...